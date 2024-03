Fátima Bezerra propõe federalizar RN 117 e outras duas rodovias no RN

As ouitras duas rodovias, são a 118, que corta o Vale do Açu e o Seridó, na direção da Paraíba, e a 120, que parte da região de Caiçara do Norte, passa pela região Central e segue para o Estado da Paráiba. Para a Governadora, federalizando estas rodovias iria desenvolver o turismo e também proporcionar melhores condições de transporte da produção, em especial partindo do Porto Verde em Caiçaram do Norte.

A governadora Fátima Bezerra pediu ao ministro Renan Filho, dos Transportes, a federalização de três rodovias estaduais que cortam o Rio Grande do norte.

A primeira delas é a RN 120, que parte da região de Caiçara do Norte, cortando toda região Central do Rio Grande do Norte na direção do Estado da Paraíba.

Esta rodovia, segundo a governadora Fátima Bezerra, será muito importante, porque o projeto do Governo do Estado é construir o Porto Verde em Caiçara do Norte.

A segunda Estrada estadual é a RN 118, que parte da BR 406, na cidade de Macau, passa pelos municípios do Vale do Açu, Região Seridó e também segue na direção do Estado da Paraíba.

No caso desta rodovia, é fundamental para interligar a outras BRs também muito importante na escoação da produção de frutas e sal na direção da região sul do País.

A terceira rodovia estadual é a RN 117, que parte da BR 304, em Mossoró, passa por Governador Dix Sept Rosado, segue por Caraúbas, Olho D’Água do Borges, Patu, Catolé do Rocha, na Paraíba. É fundamental para fomentar o turismo serrano.

A Governadora Fátima Bezerra reiterou ao ministro Renan a importância do pedido de federalização de trechos de rodovias estaduais para promover uma melhor integração viária e facilitar o escoamento de produção, além de conectar ao futuro Porto-Indústria Verde.