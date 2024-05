Dia D: vacinas contra Influenza, HPV e febre amarela estarão disponíveis em Mossoró neste sábado, 4

Os locais de vacinação abertos ao público serão: Unidade Básica de Saúde Dr. Chico Costa (Santo Antônio) e Unidade Básica de Saúde Maria Soares da Costa (Alto de São Manoel), das 8h às 16h. Haverá ainda vacinas no Partage Shopping, das 10h às 18h. A estratégia visa alcançar o maior número de pessoas para garantir o aumento da cobertura vacinal contra as doenças no município.