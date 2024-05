Partage Mossoró contará com ponto de vacinação e cuidados de bem-estar para as mães

Além do Partage Shopping de 10 às 16 horas, também estão vacinando contra influenza, HPV e Febre Amarela na Unidade Básica de Saúde Dr. Chico Costa (bairro Santo Antônio) e na Unidade Básica de Saúde Maria Soares da Costa ( no Grande Alto de São Manoel), das 8h às 16h.

O Partage Mossoró, em parceria com a Prefeitura de Mossoró, será ponto de vacinação de mais um Dia D de vacinação neste sábado (04/05). As equipes da Secretaria Municipal de Saúde estarão no shopping das 10h às 18h, oferecendo imunizantes contra Influenza, HPV e febre-amarela.

A vacina contra a Influenza será disponibilizada para a população acima dos seis meses, seguindo uma recomendação do Ministério da Saúde que ampliou a faixa etária esta semana. Já a proteção contra HPV é direcionada para jovens de 9 a 19 anos, enquanto a vacina contra febre-amarela é destinada a pessoas de nove meses a 59 anos.

A Secretaria Morgana Dantas, de Saúde, reforça o pedido para a população procurar os postos e se vacinar.

O espaço de vacinação estará localizado em frente à Cheirin Bão, na segunda portaria do shopping. É importante ressaltar a importância da imunização para a prevenção dessas doenças, por isso, a população está convidada a comparecer e garantir a sua proteção e de sua família.

Mães - Além da Vacinação, o final de semana contará com várias ações de bem-estar voltadas especialmente para as mães. Em parceria com o Polo Uninexo serão ofertados nos dias 04, 05 e 12 de maio, das 14h às 19h, serviços gratuitos de revitalização facial, atendimentos de ventosaterapia, atendimentos de psicologia, brincadeiras para mães e filhos, entre outras ações.

E ainda tem a promoção para quem deseja presentear as mães de um jeito muito especial. A promoção que envolve lojas do Partage Mossoró segue até o dia 12 de maio e consiste na troca de cupons fiscais das lojas participantes (válidos até 12/05) no shopping que somem o valor igual ou superior a R$ 200,00, por um colar Morana, um presente elegante e sofisticado para homenagear com delicadeza as mães.

A promoção é limitada a um brinde por CPF, para maiores de 18 anos, e estará disponível até às 20h do dia 12 de maio de 2024 ou enquanto durar o estoque. Todas as informações sobre a promoção de Dia das Mães estão disponíveis no site partagemossoro.com.br