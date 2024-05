TRE registra longas filas para regularização do título de eleitor nesta terça, 7. O prazo para que o eleitor busque um cartório eleitoral para regularizar seu título, retirar a primeira via do documento ou fazer qualquer outro procedimento necessário para votar no pleito de outubro, se encerra nesta quarta-feira (8). Apesar de o prazo estar aberto desde o mês de novembro de 2022, muitos eleitores deixaram para procurar o Tribunal Regional Eleitoral, localizado no bairro Abolição 2, em Mossoró, apenas esta semana, o que tem provocado grandes filas e longo tempo de espera.

FOTO: ANNA PAULA BRITO