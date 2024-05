Obra da Policlínica de Mossoró está em fase de fundação e locação

A construção da Policlínica de Mossoró foi iniciada no último dia 20 de março. O investimento na construção do equipamento são recursos do programa “Mossoró Realiza”, com orçamento de R$ 5.304.646,52 (cinco milhões, trezentos e quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos . A Policlínica comportará 12 especialidades médicas, como Angiologia, Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, Gastrenterologia, Proctologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Radiologia, Urologia e pequenas cirurgias.

Já começou a aplicação da cinta interior (baldame), dando forma de acordo com a planta arquitetônica do equipamento de saúde que está sendo erguido em terreno doado pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), na avenida Francisco Mota (BR-110), bairro Alto de São Manoel.

Além desses serviços, a unidade também disponibilizará serviços e atendimentos nas áreas de Assistência Social, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Nutrição e Psicologia, entre outros.

O andamento das obras reforça o compromisso da gestão municipal com saúde publica. A obra está dentro das expeditivas de acordo com cronograma elaborado por técnicos da Secretaria de Infraestrutura.

Outras obras de equipamentos da saúde estão em andamento. São 12 Unidade s Básicas de Saúde (UBSs), na zona rural, nas comunidades Boa Fé; São Romão/Pau Branco; Hipólito; Mulunguzinho; Assentamento Favela; Cordão de Sombra; Assentamento Jurema; Sussuarana; Chafariz; Arisco; Barrinha e Picada.

Na zona urbana são três UBSs, Nova Mossoró; Alto do Sumaré e Parque Universitário. Além da construção de três CAPS.