Vereador Francisco Carlos descobre câncer no sangue: “estou tranquilo, com muita fé em Deus”. A informação foi divulgada pelo próprio vereador, da cidade de Mossoró, nesta terça-feira (7). Francisco Carlos informou que se trata de um Mieloma Múltiplo, doença que tem origem na medula óssea, descoberta por meio de exames de rotina. Disse, ainda, que não tem sintomas, mas que irá iniciar um tratamento. “Ressaltamos a importância de todos manterem seus exames preventivos em dia, todos eles disponibilizados pelo SUS”, disse ele por meio de nota.

O professor Francisco Carlos, vereador do município de Mossoró, informou que acaba de descobrir que está com um tipo de câncer no sangue. Segundo ele, trata-se de um Mieloma Múltiplo, doença que tem origem na medula óssea.

O problema foi descoberto, segundo ele, após a realização de exames de rotina. Ele informou que, apesar de não estar sentindo sintomas, irá iniciar o tratamento imediatamente.

“Estou tranquilo, com muita fé em Deus, na competência dos profissionais que irão conduzir meu tratamento e com o apoio dos meus familiares e amigos”, afirmou.

Disse, ainda, que segue na condição de pré-candidato à Câmara Municipal, quando concorrerá à reeleição no pleito de outubro. “Com vontade e determinação, venceremos mais essa batalha!”.

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA ABAIXO:

Recentemente, após uma bateria de exames de rotina, fui diagnosticado com um problema de saúde chamado Mieloma Múltiplo, uma doença rara que afeta o sangue. Diante desse diagnóstico, precisarei iniciar nos próximos dias um tratamento para restabelecer a minha saúde de forma plena e eficaz.

Irei me submeter a sessões de quimioterapia que implicarão em uma série de precauções que deverei tomar, acarretando algumas limitações pessoais. No entanto, o que jamais será limitado em mim, é vontade de trabalhar e contribuir para melhorar a qualidade de vida dos mossoroenses.

Estou tranquilo, com muita fé em Deus, na competência dos profissionais que irão conduzir meu tratamento e com o apoio dos meus familiares e amigos. Não sinto nenhum sintoma e nem estou com medo de encarar esse desafio.

Desde já, agradeço de coração a cada amigo que certamente estará orando e torcendo pela minha recuperação.

Por isso, sigo firme na condição de pré-candidato à Câmara Municipal. Com vontade e determinação, venceremos mais essa batalha!

O que é o Mieloma Múltiplo

O mieloma múltiplo é a segunda neoplasia hematológica mais frequente no mundo. Trata-se de uma doença que tem origem na medula óssea e resulta da proliferação de plasmócitos clonais neoplásicos, ou seja, células que sofrem mutação e se tornam anormais.

No tratamento do mieloma múltiplo são utilizados medicamentos visando destruir, controlar ou inibir o crescimento das células doentes. Com os avanços da ciência, existem importantes opções para o tratamento do mieloma múltiplo, que possibilitam ao paciente viver bem e com qualidade.

A doença afeta mais frequentemente homens e mulheres com mais de 60 anos, sendo que, a cada ano, são diagnosticados cerca de 7 mil novos casos de mieloma múltiplo no Brasil. Ressaltamos a importância de todos manterem seus exames preventivos em dia, todos eles disponibilizados pelo SUS.