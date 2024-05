Após encontro do PSDB, Lawrence confirma pré-candidatura a prefeito de Mossoró

Com a confirmação do nome do presidente da Câmara Lawrence Amorim (PSDB) como pré-candidato, já são três nomes oficialmente em pré-campanha: o prefeito Allyson Bezerra (União Brasil), com o projeto natural de reeleição, e o empresário Genivan Vale, representando o PL do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Em Natal, Lawrence Amorim declarou que vai buscar apoio dos adversários do prefeito Allyson Bezerra, no caso Isolda Dantas, do PT, a ex-prefeito Rosalba Ciarlini, do PP, e do ex-vereador Genivan Vale, que representa o bolsonarismo.

O município de Mossoró já conta oficialmente com três pré-candidatos a prefeito: Allyson Bezerra (União Brasil), no caso pela reeleição, Genivan Vale (PL), representando o Bolsonarismo, e agora Lawrence Amorim (PSDB), com a força do presidente da Assembleia Ezequiel Ferreira.

Mesmo se recusando a falar sobre reeleição (só quer falar após o Mossoró Cidade Junina 2024), Allyson Bezerra figura como pré-candidato à reeleição de forma natural para cumprir o prometeu a população de Mossoró ainda na campanha de 2020.

Já o ex-vereador Genivan Vale fazia parte do grupo político que elegeu Allyson Bezerra prefeito em 2020, derrotando a então prefeita Rosalba Ciarlini.

Recentemente se desligou de Allyson Bezerra, se aproximou da ex-prefeito Rosalba Ciarlini e, com aval do senador Rogério Marinho, em nome de Bolsonaro, se colocou à disposição como pré-candidato a prefeito de Mossoró. Tem realizado diversas reuniões em Mossoró, Natal e Brasília.

O terceiro nome, vereador Lawrence Amorim, surgiu nos últimos meses. Ele não seguiu os demais colegas (14 vereadores) que se filiaram ao União Brasil, partido liderado pro Allyson Bezerra na esfera local e de José Agripino no cenário estadual.

Optou por seguir no PSDB, do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Ezequiel Ferreira. Uma questão financeira que ainda não está bem explicada entre a Câmara e o Palácio da Resistência, selou o rompimento político entre Lawrence e Allyson.

Nesta quinta-feira, 9, em Natal, após um diálogo com Ezequiel Ferreira, a diretoria do partido decidiu por solicitar os institutos de pesquisas para colocar Lawrence como pré-candidato de Mossoró. Como presidente da Assembleia e do PSDB, Ezequiel exerce enorme força política no Estado, com 11 deputados eleitos pelo partido.

Nesta sexta, 10, após reunião do presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, que cumpre agenda em Natal, Lawrence Amorim foi oficialmente colocado como pré-candidato a prefeito de Mossoró, reforçando o projeto já lançado por Ezequiel. Marconi Perillo disse que está empolgado com o projeto.

Em entrevista a jornalista Thaisa Galvão, Lawrence Amorim confirmou que está pronto para debater os projetos para Mossoró. Acrescentou que vai buscar apoio de todos os adversários de Allyson Bezerra, inclusive de Isolda Dantas, do PT, Genivan Vale, do PL.

O presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, confirmou apoio da direção nacional do partido à pré-candidatura a prefeito de Mossoró do presidente da Câmara Municipal, Lawrence Amorim (PSDB).

Perillo deu aval no “Encontro com Tucanos Potiguares”, hoje (10), no auditório Cortez Pereira, da Assembleia Legislativa, em Natal.

“Lawrence Amorim. Cadê ele? Ali. Estão me dizendo que vai ser o novo prefeito de Mossoró. Estamos juntos. O presidente Ezequiel está muito entusiasmado com isso e eu também estou. Pode contar”, assegurou Marconi Perillo, ex-senador e ex-governador de Goiás.

O posicionamento reforça a posição do deputado estadual Ezequiel Ferreira, líder do PSDB potiguar. Em entrevista coletiva antes do evento partidário, o parlamentar disse que a pré-candidatura de Lawrence nas eleições de 2024 começou a ser trabalhada, com perspectiva muito grande de fazer um arco de alianças.

“Por Lawrence representar não só o novo, mas a eficiência na política”, frisou Ezequiel, ao destacar o protagonismo do PSDB no Rio Grande do Norte também nas eleições de 2024, por meio de candidaturas a prefeito, vice-prefeito e vereador em todas as regiões do Estado.

No Palácio da Resistência

A notícia foi recebida com naturalidade no Palácio da Resistência, em Mossoró-RN. O grupo politico liderado por Allyson Bezerra já esperava o nome da Lawrence Amorim como possível pré-candidato a prefeito nas próximas eleições. Segundo eles, o cenário já vinha se desenhando há muito tempo.