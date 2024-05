6.015 armas de fogo foram apreendidas em território potiguar em menos de 5 anos

A Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED) selecionou 2020 como ponto de partida para apresentar a estatística porque foi a partir deste ano que o banco de dados passou a adotar o Procedimento Policial Eletrônico, o PPE, como padrão para a consolidação dos registros de armas apreendidas no Estado. Segundo a Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais da SESED, a apreensão de armas de fogo no RN vem em uma crescente. O ano com maior número de apreensões foi o de 2023, com 1.647 armas de fogo apreendidas, sendo a mais comum o revólver.