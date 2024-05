Cosern e Senai oferecem curso gratuito de qualificação profissional para pessoas com deficiência. Estão sendo oferecidas 15 vagas para a formação de auxiliar administrativo em Natal e Mossoró. As inscrições podem ser realizadas até esta quarta-feira, 15 de maio, por meio do site do Canal de Emprego do Grupo Iberdrola. Podem participar pessoas com idade acima de 18 anos e ensino médio completo, com disponibilidade para aulas online no turno da noite por um período de até 90 dias. Os interessados devem ter acesso a internet, computador ou celular uma vez que os cursos serão ministrados a distância.