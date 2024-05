Prefeitura lança 24ª edição da Festa do Bode na próxima sexta-feira (17)

Em 2024, a Festa do Bode acontecerá de 8 a 11 de agosto. A Caprifeira é promovida pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru). A Festa do Bode faz parte do Calendário Estadual de Exposições Agropecuárias. O lançamento da maior Caprifeira do Rio Grande do Norte ocorrerá no Parque de Exposições Armando Buá. O evento está marcado para as 11 horas.

Na próxima sexta-feira (17), a Prefeitura de Mossoró apresentará as novidades da 24ª edição da Festa do Bode. O lançamento da maior Caprifeira do Rio Grande do Norte ocorrerá no Parque de Exposições Armando Buá. O evento está marcado para as 11 horas.

Em 2024, a Festa do Bode acontecerá de 8 a 11 de agosto. A Caprifeira é promovida pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru). A Festa do Bode faz parte do Calendário Estadual de Exposições Agropecuárias.

“No próximo dia 17 vamos apresentar algumas novidades da exposição agropecuária da 24ª edição da Festa do Bode. Anunciaremos as principais atrações culturais, entre outros pontos do evento. Essa será a primeira vez que a gente fará o lançamento da Festa do Bode com a confraternização com os produtores na nossa Secretaria para mostrarmos as novidades”, explicou Faviano Moreira, titular da Secretaria de Agricultura de Mossoró.

EDIÇÃO 2023

A Festa do Bode 2023 teve mais de 150 comerciantes habilitados para trabalharem no evento. A Prefeitura de Mossoró distribuiu na edição passada mais de R$ 80 mil em premiação.

A última edição da Festa do Bode teve valor negociado de mais de R$ 10 milhões mediante crédito dos bancos e de compra e venda de animais, além da exposição de mais de mil animais. O evento também contou com uma quantidade maior de artesãos em relação ao ano anterior e agricultores familiares.

Houve shows musicais (Mastruz com Leite e Cavalo de Pau, entre outras atrações), de humor (Zé Lezin), torneios leiteiros, festival gastronômico, espaço dedicado para artesãos, agricultores familiares, para crianças, além de expositores de várias cadeias produtivas.