Infraero suspende voos nesta terça (14) no Aeroporto de Mossoró devido a obras na pista de pouso. Os passageiros que haviam adquirido passagens aéreas com partida ou chegada pelo Aeroporto Dix-Sept Rosado, em Mossoró, nesta terça-feira (14), foram pegos de surpresa com a suspensão dos voos. Em contato com a Infraero, a empresa informou que a suspensão aconteceu em virtude de “reparo necessário devido às obras de reforço e recapeamento da pista de pouso e decolagem” e que a empresa responsável pelo serviço está trabalhando para concluir o trabalho e liberar a pista com segurança.

Os passageiros que haviam adquirido passagens aéreas com partida ou chegada pelo Aeroporto Dix-Sept Rosado, em Mossoró, nesta terça-feira (14), foram pegos de surpresa com a suspensão dos voos.

Ao chegarem ao aeroporto de Recife para embarcar para Mossoró, no voo previsto para decolar às 13h e chegar ao município potiguar às 14h20, os passageiros receberam a informação que não o voo não seria realizado, pelo fato de o Aeroporto Dix-Sept Rosado está interditado.

Em contato com a Infraero, empresa responsável pela gestão do aeroporto, a empresa confirmou que houve uma suspensão dos dois voos previstos para pouso e decolagem no terminal, nesta terça-feira.

A suspensão, ainda segundo a Infraero, aconteceu em virtude de “reparo necessário devido às obras de reforço e recapeamento da pista de pouso e decolagem”.

A gestora também informou que a empresa responsável pelo serviço está providenciando o reparo do trecho que apresentou problema, para só então liberar a pista com segurança.

Em Recife, os passageiros foram informados que embarcariam em um voo para a cidade de Fortaleza/CE e, de lá, seriam trazidos para a cidade de Mossoró.

A Infraero orientou que os passageiros com passagens compradas para esta terça, procurem a companhia aérea Azul para buscar mais informações.

A reportagem do MOSSORÓ HOJE também entrou em contato com a Azul e foi informada que a companhia já atendeu os passageiros e deu a eles a devida assistência. Sobre os passageiros que decolariam de Mossoró, em voo previsto para as 15h, a empresa informou que todos seguiram para Fortaleza e que já estão a caminho de pegar o voo por lá mesmo.