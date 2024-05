Deputados de vários partidos lamentam demissão de Jean Paul Prates

Além dos parlamentares Isolda Dantas, do PT, e Neilton Diógenes, do PP, os deputados Hermano Morais, do PV, e Ubaldo Fernandes, do PSDB, na sessão desta quinta-feira, 16, na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte, lamentaram a demissão de Jean Paul Prates da Presidência da Petrobras na noite de terça-feira pelo presidente Lula.

Em pronunciamento na tribuna da casa, Hermano Morais lamentou a saída do ex-senador do cargo e enalteceu a gestão de Jean Paul à frente da maior estatal brasileira.

“Foi uma decisão lamentável em razão do bom trabalho que ele vinha desempenhando. Um direcionamento pautado em ampliar as atividades da Petrobras num momento em que se busca, no mundo inteiro, transição energética com sustentabilidade”, disse ele.

De acordo com Hermano, a demissão do agora ex-presidente causou um prejuízo de R$ 34,7 bilhões com a queda de ações da Petrobras. “Sabemos que desde a sua posse, Jean Paul sofria boicote do ministro de Minas e Energia. Infelizmente caiu e a medida causou também queda nas ações da empresa no mercado financeiro. Toda decisão tem consequência e essa não foi boa para a Petrobras”, concluiu Hermano.

Em seguida, o deputado Ubaldo Fernandes (PSDB) criticou a demissão do ex-senador Jean Paul Prates (PT) da presidência da Petrobras. Para o parlamentar, a decisão tomada pelo presidente Lula da Silva (PT) "não foi boa para o RN". "Era um cargo de representação até maior que o de ministro pela grandiosidade e era a participação do RN no Governo Lula. Com a saída o RN fica sem representação no governo federal", afirmou.

Para Ubaldo, Jean fortaleceu a Petrobras no Estado, principalmente ao criar a diretoria de energias renováveis. "Nós entendemos que foi perda irreparável, lamento saída de Jean da Petrobras. O RN perdeu. Um estado que está em fase de desenvolvimento da energia eólica no mar e ele era o condutor do processo", concluiu.