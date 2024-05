Homem que matou empresário durante briga de trânsito em Lajes tem extensa ficha criminal. Allisson Amos Nascimento de Sousa, de 24 anos, foi preso pouco tempo após atirar e matar o empresário Ares Franklin Bandeira dos Santos, de 37 anos, conhecido por Kekel. O crime aconteceu nesta quinta-feira (16), no município de Lajes, no Rio Grande do Norte. De acordo com o delegado Karlisson Rolim dos Santos, Allison bateu e derrubou a motocicleta do pai de Ares e fugiu em seguida. Ares então perseguiu o suspeito, que ao notar que estava sendo seguido, sacou uma arma e efetuou dois disparos contra a vítima. Allison já respondeu por tentativa de homicídio, porte ilegal de drogas, violência doméstica e homicidio, no município de Umarizal. Neste último, foi absolvido em júri popular.

Allisson Amos Nascimento de Sousa, de 24 anos, preso nesta quinta-feira (16) no município de Lajes, após ter atirado e matado o empresário Ares Franklin Bandeira dos Santos, de 37 anos, conhecido por Kekel, já possui uma extensa ficha criminal.

O homicídio aconteceu após uma discussão de trânsito. De acordo com o delegado Karlisson Rolim dos Santos, Allison bateu e derrubou a motocicleta do pai de Ares e fugiu em seguida.

Ares então perseguiu o suspeito, que ao notar que estava sendo seguido, na entrada da cidade, próximo ao posto Odon, sacou uma arma e efetuou dois disparos contra a vítima. Ares ainda chegou a ser socorrido para o hospital da cidade, mas não resistiu.

Logo após o crime, a polícia civil de Lajes, juntamente com a polícia militar, iniciou as buscas pelo suspeito. Ainda segundo o delegado Karlisson, a guarnição foi informada que o carro de Allison estava no desvio da ponte. Os policiais então se dirigiram ao local e conseguiram prendê-lo.

Allison é do município de Umarizal e já responde por uma série de crimes, tais como tentativa de homicídio, porte ilegal de drogas, violência doméstica e homicidios.

Ele foi preso em março de 2023, pelo homicídio de Antônia Elisonaide Nunes, crime ocorrido no dia 18 de fevereiro, no bairro Mutirão, em Umarizal. Por este caso, foi levado à júri popular e, apesar de todas as provas e reconhecida sua participação no crime, acabou sendo absolvido por clemência.

Atualmente, Allison está sendo investigado por outro homicídio no município de Umarizal.