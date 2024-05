Acidente com vítima fatal é registrado na BR-304, em Mossoró. O caso foi registrado na noite do sábado (18), próximo à rotatória de saída para Tibau. Um Gol e um Corola, que seguiam em sentidos opostos, colidiram de forma frontal. A vítima fatal foi identificada como Rafael da Silva Cartano, de 35 anos. Ele dirigia o Gol. Seu corpo ficou preso às ferragens e precisou ser retirado do veículo pelo Corpo de Bombeiros.

Um acidente com vítima fatal foi registrado por volta das 22h40 deste sábado, na BR-304, sentido Mossoró/Fortaleza, próximo à rotatória de saída para Tibau. Um Gol e um Corola, que seguiam em sentidos opostos, colidiram de forma frontal.

A vítima fatal foi identificada como Rafael da Silva Cartano, de 35 anos. Ele dirigia o Gol. Seu corpo ficou preso às ferragens e precisou ser retirado do veículo pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações do CBM, o condutor do Corola foi socorrido em uma ambulância do Samu, para o Tarcísio Maia.

O Itep foi acionado para remover o corpo da vítima e realizar a perícia no local. A polícia civil vai investigar a causa e a responsabilidade do acidente.