Primeira unidade do IERN será inaugurada nesta segunda-feira (20), em Natal. A inauguração do primeiro Instituto de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Norte (IERN) acontecerá às 16h. A unidade está localizada na Av. Capitão-Mor Gouveia, 9688, no bairro Bom Pastor, em Natal. O IERN Natal é parte do Programa Nova Escola Potiguar (PNEP) e conta com os cursos de Técnico em Redes de Computadores e Técnico em Química. As atividades iniciam com quatro turmas, totalizando 160 estudantes.

O Governo do Rio Grande do Norte vai inaugurar, nesta segunda-feira (20) a primeira unidade do Instituto de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Norte (IERN), localizado na capital do estado.

A inauguração acontecerá às 16h. O instituto foi construído na Av. Capitão-Mor Gouveia, 9688, no bairro Bom Pastor, em Natal.

O IERN Natal é parte do Programa Nova Escola Potiguar (PNEP) e conta com os cursos de Técnico em Redes de Computadores e Técnico em Química. As atividades iniciam com quatro turmas, totalizando 160 estudantes.

De acordo com a Secretaria de Educação, com investimentos significativos e uma visão sustentável, o IERN está pronto para promover uma educação mais tecnológica e ambientalmente responsável para os estudantes do Rio Grande do Norte.

A solenidade de inauguração será aberta ao público.

SOBRE OS IERNS

A criação do IERN foi slançada em dezembro de 2022, pelo governo do estado. Com um investimento da ordem de R$ 110 milhões, serão construídas 12 unidades distribuídas em todas as regiões do Rio Grande do Norte.

Com a entrega do IERN Natal, atualmente, nove desses IERNs seguem com obras em andamento. São eles as unidades de: Touros, Tangará, Santana do Matos, Jardim de Piranhas, Campo Grande, Umarizal, Alexandria, São Miguel e Areia Branca. Estão aguardando início às unidades de São José do Mipibu e Mossoró.

Cada unidade do Instituto Estadual de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação custará, em média, R$ 10 milhões.