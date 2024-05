Governo do RN e MJSP entregam mais 75 novas viaturas para a Polícia Militar do RN. A entrega acontecerá às 10h desta terça-feira (21), no Centro de Convenções de Natal. Os veículos foram adquiridos com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, e fazem parte do montante de R$ 100 milhões destinados ao RN após a série de atos criminosos ocorridos no Estado em março de 2023. Com mais esta entrega, o RN se aproxima de um total de 600 novas viaturas (locadas e adquiridas) disponibilizadas às forças de segurança que atuam no estado.