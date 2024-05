Golpista alugava imóveis por meio de aplicativos e furtava todos os objetos do local. O homem, de 35 anos, foi preso nesta terça-feira (21), pela equipe da Defur de Mossoró, no âmbito da "Operação Check-Out”. De acordo com a polícia civil, o suspeito é acusado de realizar diversas fraudes, incluindo furto mediante fraude e estelionato, nos estados do RN, Alagoas, RJ, Bahia e Paraíba. Em Mossoró, ele se destacava por alugar imóveis em plataformas de hospedagem temporária, como o Airbnb, pagando apenas uma diária. Posteriormente, ele furtava todos os objetos do interior do imóvel, incluindo televisores, geladeiras, eletrodomésticos variados, louças e outros itens de valor.