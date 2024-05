DHPP investiga atuação de uma milícia armada em homicídios ocorridos em Mossoró

Nesta quinta-feira (23), a polícia civil deflagrou a "Operação Vigilare", com o objetivo de desarticular um grupo de extermínio com atuação no município. Durante a ação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em residências localizadas na zona rural de Mossoró. Nos endereços, foram apreendidos aparelhos celulares, capas e coletes balísticos, roupas camufladas, mochilas camufladas, facas, sirenes, balaclavas, caixa de armas e entre outros objetos.