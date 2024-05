Claudio do Sal é assassinado a tiros dentro de casa no bairro Boa Vista, em Mossoró. O crime aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (23), na rua Padre Elesbão. A vítima foi identificada como Cláudio Zacarias. De acordo com o delegado Caio Fábio, da DHPP, o homem estava fazendo uma mudança da parte superior para a parte inferior do imóvel, onde também funciona uma peixaria de sua família, quando foi surpreendido pelo atirador. O delegado informou que ainda não é possível identificar quantas pessoas participaram do crime. A motivação também é desconhecida e será investigada pela polícia civil.