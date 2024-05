Idecan divulga resultado definitivo das provas objetivas do concurso da Uern. As provas do concurso, para os cargos de Técnico de Nível Médio, Técnico de Nível Superior, Advogado, Instrutor de Libras e Intérprete e Tradutor de Libras, aconteceram no dia 21 de abril, nos turnos da manhã e tarde. Os candidatos podem consultar o resultado no site da banca ou acessar por meio dos links disponíveis na matéria.

O Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial (IDECAN) publicou nesta quinta-feira (23) o resultado definitivo das provas objetivas do Concurso Público da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).

As provas do concurso, para os cargos de Técnico de Nível Médio, Técnico de Nível Superior, Advogado, Instrutor de Libras e Intérprete e Tradutor de Libras, aconteceram no dia 21 de abril, nos turnos da manhã e tarde.

Os candidatos podem consultar o resultado no site da banca ou acessar por meio dos links disponíveis abaixo.



Confira:

Técnico de Nível Médio, Técnico de Nível Superior

RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA (AMPLA CONCORRÊNCIA)

RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA (PPP)



RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA (PCD)







Advogado

RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA (AMPLA CONCORRÊNCIA)

RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA (PPP)



RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA (PCD)







Instrutor de Libras e Intérprete e Tradutor de Libras

RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA (AMPLA CONCORRÊNCIA)

RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA (PPP)



RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA (PCD)