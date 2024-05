Inscrições para o Enem 2024 têm início nesta segunda-feira, 27

As inscrições podem ser realizadas no portal www.enem.inep.gov.br/participante; até o dia 7 de junho. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85, que deverá ser paga até o dia 12 de junho e as provas estão previstas para serem realizadas nos dias 3 e 10 de novembro. O Enem representa, atualmente, uma porta de oportunidades para o ingresso nas universidades públicas e privadas. Para realizar a inscrição, o estudante deverá criar um cadastro e senha de acesso a Página do Participante.