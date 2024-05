Adolescente é apreendido com uma arma de fogo em uma escola do Liberdade . O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (24). O menor, de apenas 17 anos, foi apreendido com um revólver calibre 38, dentro de uma sala de aula da Escola Estadual Professora Maria Stella Pinheiro Costa. De acordo com a polícia militar, as informações recebidas são que o adolescente havia discutido com um professor e que havia se armado para ameaçá-lo. No entanto, como não houve ameaça concreta e nenhum professor compareceu à delegacia para realizar um Boletim de Ocorrência, o rapaz será liberado.

Um adolescente de apenas 17 anos foi apreendido, na tarde desta sexta-feira (24), portanto uma arma de fogo, dentro de sala de aula, na Escola Estadual Professora Maria Stella Pinheiro Costa, localizada no bairro Liberdade I.

A polícia militar informou que foi ao local após receber uma denúncia anônima, via Ciops, que havia um adolescente armado na escola. Chegando ao local, foram autorizados a abordar alguns adolescente com as características que haviam sido repassadas sobre o suspeito, até que encontraram a arma de fogo com um deles.

A reportagem do Portal Mossoró Hoje também conseguiu obter com a PM uma informação recebida na escola, de que o adolescente, que estava estudando no local há cerca de 4 meses, havia discutido com um professor e que tinha se armado para ameaçá-lo.

No entanto, como não houve ameaça concreta e nenhum professor compareceu à delegacia para realizar um Boletim de Ocorrência, o rapaz, que foi imediatamente conduzido à delegacia de plantão, juntamente com a arma apreendida, deverá ser liberado.

Foi o que explicou, também, o delegado Renato Oliveira. Segundo ele, está sendo confeccionado um boletim de ocorrência circunstanciado contra o adolescente, por ato infrancionário análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo. Por não ter havido violência ou grave ameaça, o menor não ficará apreendido.

O adolescente é reincidente, já tendo sido apreendido em outras ocasiões, cometendo assaltos. Questionado se este não seria um motivo para mantê-lo apreendido, o delegado Renato informou que está ciente destes outros atos infracionais, mas que “infelizmente, a lei, não autoriza, nestas circunstâncias que eu estou hoje, de ele permanecer apreendido. Vai ser apresentada essa situação ao judiciário e ao Ministério Público, para que os mesmos possam adotar as providências legais”.