MCJ 2024: Veja pontos de atendimento de saúde durante o “Pingo da Mei Dia”

MCJ 2024: Veja pontos de ate

A Prefeitura de Mossoró garantirá mais uma vez atendimentos em saúde para a população que vai curtir o Pingo da Mei Dia 2024 que será realizado no próximo sábado (1°). Nesta edição, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ampliou para seis os pontos de atendimentos com toda estrutura adequada para receber o público que precisar de assistência.





Os locais fixos para os atendimentos em saúde estarão localizados em pontos estratégicos, contemplando todo o circuito do evento e imediações. Além dos seis locais, o "Pingo da Mei Dia" 2024 terá ampliado o quantitativo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Serão nove ambulâncias a disposição do público.





"Lembrando que no ano passado nós conseguimos atender muito bem aos chamados que tivemos com dois pontos e neste ano serão seis pontos de atendimento fixos. Teremos as ambulâncias do SAMU no circuito do 'Pingo da Mei Dia' para fazer socorro rápido e atendimentos àquelas pessoas que estiverem necessitando. Ainda contaremos com o Corpo de Bombeiros nos auxiliando durante todo esse atendimento", destacou Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.





A Prefeitura de Mossoró conta com parceiros que reforçam os atendimentos de saúde na abertura do "Mossoró Cidade Junina" 2024. "Contamos com o envolvimento do SAMU da cidade de Grossos, Gevita, Facene, Uninassau, UNP. Parcerias importantes como formas de contribuir para que a gente realize um 'Pingo da Meia Dia' com muita segurança e saúde", frisou Morgana Dantas.





"Esses seis pontos fixos contarão com uma sala preparada para o atendimento emergencial para aquele paciente que tenha uma gravidade maior. Nós teremos dentro dessa sala ventilador mecânico para auxiliar na ventilação do paciente, caso ele seja esse paciente grave. Teremos monitoração, teremos oxigênio e teremos médicos e equipe de enfermagem em todas as unidades", acrescentou a titular da SMS.





Pontos de Atendimentos em Saúde:





- Teatro Municipal Dix-huit Rosado;

- Praça de Eventos;

- Escola Municipal Professor Manoel Assis;

- Instituto Alvorada;

- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (Sedint);

- Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz);