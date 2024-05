Cão Dragon, da PCRN, morre após ser atacado por enxame de abelhas. O acidente aconteceu no final de semana, no canil da polícia civil, localizado no município de Natal. O cão, da raça pastor-belga-malinois, foi socorrido rapidamente pela equipe do canil, mas, nesta segunda-feira (27), acabou não resistindo. Dragontinha dois anos e três meses e mais de um ano de serviço, tendo participado de diversas operações policiais.“Ele era um companheiro incansável, sempre pronto para oferecer um afago. Sua alegria contagiante e lealdade inabalável conquistaram o coração de todos nós. Sentiremos saudades de seu latido forte, de seu olhar atento e de sua presença reconfortante”, disse a equipe da PCRN por meio de nota.

O cão Dragon, um dos cães farejadores da polícia civil do Rio Grande do Rio Grande do Norte, morreu, na manhã desta segunda-feira (27), em virtude de um ataque por abelhas.

O animal foi atacado por um enxame, no final de semana, no próprio canil da polícia civil, localizado no município de Natal. O cão, da raça pastor-belga-malinois, foi socorrido rapidamente pela equipe mas acabou não resistindo.

“Com tristeza nos despedimos, nesta segunda-feira (27), de Dragon, um cão policial que dedicou sua vida a proteger e servir”, lamentou a equipe da PCRN por meio de nota.

Dragon tinha dois anos e três meses, segundo os policiais, era um parceiro leal e um herói de quatro patas. Com mais de um ano de serviço, Dragon participou de diversas operações policiais. De faro apurado, ele foi um instrumento importantíssimo na busca por drogas.

“Ele era também um companheiro incansável, sempre pronto para oferecer um afago. Sua alegria contagiante e lealdade inabalável conquistaram o coração de todos nós. Sentiremos saudades de seu latido forte, de seu olhar atento e de sua presença reconfortante. Descanse em paz, querido amigo!”, diz a nota da polícia civil.