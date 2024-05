A 20ª obra é o CAPS II Mariana Neuman Vidal, que terá 880,22m² de área construída, com 35 ambientes internos, entre salas de atividades, atendimentos individualizados, farmácia, enfermagem, sala de medicação, sala de reunião, almoxarifado, vestiário, cozinha, quarto coletivo, sala de utilidades, área de convivência interna e área de convivência externa, entre outros. Somados, os investimentos nos quatro equipamentos da saúde mental somam mais de R$9,6 milhões. Na assinatura da ordem de serviço, o prefeito Allyson lembrou que já estão em ritmo acelerado as obras de outros três CAPSs, além de 15 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e a Policlínica de Mossoró.

O prefeito Allyson Bezerra assinou nesta segunda-feira (27) a ordem de serviço para a 20ª obra na área da saúde no programa “Mossoró Realiza”. O gestor autorizou o início da construção da sede própria do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) II Mariana Neuman Vidal, na avenida Alberto Maranhão, Alto da Conceição. Na ocasião,

“Esta é uma obra muito esperada. Quando assumimos a gestão, nos deparamos com CAPSs funcionando em estruturas alugadas, sem condições adequadas para funcionários, pacientes. Agora, com muita alegria, podemos dizer que a saúde mental em Mossoró é tratada com respeito, dignidade, com obras avançadas em três Centros de Atenção Psicossocial e iniciadas neste quatro CAPS, aqui na avenida Alberto Maranhão, que recebeu novo asfalto, sinalização e iluminação”, frisou o prefeito.



O CAPS II Mariana Neuman Vidal terá 880,22m² de área construída, com 35 ambientes internos, entre salas de atividades, atendimentos individualizados, farmácia, enfermagem, sala de medicação, sala de reunião, almoxarifado, vestiário, cozinha, quarto coletivo, sala de utilidades, área de convivência interna e área de convivência externa, entre outros. Somados, os investimentos nos quatro equipamentos da saúde mental somam mais de R$ 9,6 milhões.



“Com o ‘Mossoró Realiza’, são 20 obras na saúde e aqui eu quero agradecer e reconhecer o trabalho de toda a nossa equipe, sempre muito integrada e empenhada para entregar o melhor para o nosso povo”, finalizou Allyson Bezerra.