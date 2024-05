Polícia militar registra homicídio a tiros no Belo Horizonte, em Mossoró. Alan Rodrigo de Melo, de 38 anos, também conhecido como “Alan Bam Bam”, foi morto a tiros, na noite desta segunda-feira (27), entre a Rua João Vitor de Oliveira e Av. Alberto Maranhão. A vítima estava sentada próximo a um comércio, quando foi surpreendida por dois suspeitos que chegaram ao local já atirando. Alan correu para o interior do estabelecimento, onde foi alvejado e, em seguida, correu para fora do local, na tentativa de escapar, mas acabou caindo, já sem vida, poucos metros depois. Uma mulher, que estava no comércio, foi baleada na perna, mas foi socorrida e não corre risco de morte. A polícia civil vai investigar o caso.