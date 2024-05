Confira onde estarão localizados os dez pontos de acesso ao “Pingo da Mei Dia”. O número de entradas do evento foi ampliado, com o objetivo de garantir mais tranquilidade no acesso do público. Os portões foram distribuídos no entorno da avenida Rio Branco, na área do evento. Serão 4 entradas na área leste do Corredor Cultural e 6 na área oeste. Pelo segundo ano consecutivo o “Pingo da Mei Dia” ganha mais segurança com o isolamento total da festa, além das revistas e monitoramento em tempo real; confira as entradas.

A Prefeitura de Mossoró ampliou o número de portões de entrada e saída para o “Pingo da Mei Dia”, que acontece neste sábado, 1º de junho. Serão 10 locais para a entrada do público espalhadas no Corredor Cultural, o que facilitará o acesso ao evento. A iniciativa permite que o público adentre ao perímetro dos festejos com mais tranquilidade.

Os portões foram distribuídos no entorno da avenida Rio Branco, na área do evento. Serão 4 entradas na área leste do Corredor Cultural e 6 na área oeste. Pelo segundo ano consecutivo o “Pingo da Mei Dia” ganha mais segurança com o isolamento total da festa, além das revistas e monitoramento em tempo real.

“A nossa expectativa é bater recorde de público. Pensando nisso, ampliamos os portões de acesso para dar ao folião mais alternativa de entrar no evento. Serão 10 pontos de acesso que foram pensados de forma estratégica para melhorar a condição de entrada e saída do público”, destacou Frank Felisardo, secretário interino de Cultura.

Os portões de entrada e saída foram distribuídos nas seguintes localidades:

Portão 1: AV. AUGUSTO SEVERO/R. MELO FRANCO

Portão 2: R. FREI MIGUELINHO/R. PRINCESA ISABEL

Portão 3: R. NÍSIA FLORESTA/R. PRINCESA ISABEL

Portão 4: R. NÍSIA FLORESTA/R. RUI BARBOSA

Portão 5: R. FELIPE CAMARÃO/R. RUI BARBOSA

Portão 6: R. FREI MIGUELINHO/R. RUI BARBOSA

Portão 7: AV. ALBERTO MARANHÃO/R. ALFREDO FERNANDES

Portão 8: AV. ALBERTO MARANHÃO/AV. AUGUSTO SEVERO

Portão 9: AV. RIO BRANCO/R. DUODÉCIMO ROSADO

Portão 10: AV. RIO BRANCO. R. RODERICK GRANDALL

O ‘Pingo da Mei Dia’ abre de forma oficial a programação do ‘Mossoró Cidade Junina’ no dia 1º de junho, a partir do meio-dia. O evento contará com shows de Bell Marques, Zé Vaqueiro, Tarcísio do Acordeon, além de artistas locais e regionais.