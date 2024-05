Francisco do PT destaca investimentos do Governo do RN em escolas estaduais

Líder do governo na Casa legislativa, o parlamentar enalteceu a reforma de escolas estaduais promovidas pela gestão estadual. O deputado relatou a visita ao município de Montanhas, onde acompanhou a reforma e ampliação da escola estadual Professora Ocila Bezerril. Em Nova Cruz, Francisco visitou pessoalmente a reforma das escolas estaduais Alberto Maranhão, Getúlio Vargas e Djalma Marinho - um investimento do Governo do RN que ultrapassa R$ 1,5 milhão. “Tomei conhecimento que algumas dessas unidades, em mais de 40 anos de existência, nunca haviam passado por uma reforma dessa amplitude”, disse Francisco.

O deputado Francisco do PT destacou nesta terça-feira (28), durante pronunciamento na sessão plenária da Assembleia Legislativa, a agenda de visitas pelo interior do estado ao longo do último final de semana. Líder do governo na Casa legislativa, o parlamentar enalteceu a reforma de escolas estaduais promovidas pela gestão estadual.

“Em Nova Cruz pude visitar pessoalmente a reforma das escolas estaduais Alberto Maranhão, Getúlio Vargas e Djalma Marinho - um investimento do Governo do RN que ultrapassa R$ 1,5 milhão. Tomei conhecimento que algumas dessas unidades, em mais de 40 anos de existência, nunca haviam passado por uma reforma dessa amplitude”, disse Francisco.

O deputado relatou também visita ao município de Montanhas, onde acompanhou a reforma e ampliação da escola estadual Professora Ocila Bezerril, “oportunidade em que pude anunciar, a pedido da comunidade escolar, o envio de emenda parlamentar de R$ 70 mil”, declarou.

Em visita ao município de Espírito Santo, o líder do governo registrou a reforma das escolas estaduais Joaquim da Luz e João Maria Dias, “que pela primeira vez também passam por reforma desse porte”, destacou Francisco do PT, fazendo referência ainda à sua passagem pela escola Isabel Ferreira, na cidade de Equador. “Lá, além da reforma recente promovida pelo Governo, pude verificar também o resultado de uma emenda de R$ 50 mil que destinei à unidade e que possibilitaram a climatização das salas e ambientes, além da implantação de sistema de monitoramento”, acrescentou.

“Ao testemunhar pessoalmente esse conjunto de escolas sendo reformadas e ampliadas pelo Governo do Estado, é para mim motivo de imensa alegria na condição de professor que sou da rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte”, afirmou.

Ainda em pronunciamento, o deputado enalteceu e parabenizou os organizadores do Cactus Motofest 2024, em Currais Novos. “Evento grandioso e participativo, importante para o turismo do Seridó”, concluiu.