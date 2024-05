“Ciganinho” vai à júri popular por ter matado o pai com golpes de foice, em 2023. O crime aconteceu em 15 de abril de 2023, por volta das 6h, na Avenida São Jerônimo, Bairro Santa Delmira, em Mossoró. Francisco Sueldo Silva Filho, conhecido por “Ciganinho”, de 24 anos, será julgado pela sociedade mossoroense nesta quarta-feira (29). De acordo com a denúncia do MPRN, o réu matou o próprio pai, o senhor Francisco Suel Silva, na época com 62 anos, com golpes de foice, sem qualquer motivação aparente. O MP denunciou o Sueldo Filho por homicídio qualificado, tendo como qualificadoras o meio cruel empregado e o fato de ter sido cometido sem que a vítima tivesse chance de defesa.

Francisco Sueldo Silva Filho, conhecido por “Ciganinho”, de 24 anos, será julgado pela sociedade mossoroense nesta quarta-feira (29), no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, em Mossoró.

O homem é acusado de ter matado o próprio pai, Francisco Sueldo Silva, na época com 62 anos, com golpes de foice. O crime aconteceu em 15 de abril de 2023, por volta das 6h, dentro de uma oficina, localizada na Avenida São Jerônimo, Bairro Santa Delmira.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Norte, no dia do crime, a vítima acordou e já encontrou o filho esperando por ela. Sem qualquer motivo aparente “Ciganinho” atacou o pai com uma foice, sem que ele tivesse qualquer chance de defesa.

O MP, que será representado neste julgamento pelo promotor Ítalo Moreira Martins, denunciou Sueldo Filho por homicídio qualificado, tendo como qualificadoras o meio cruel empregado e o fato de ter sido cometido por meio de emboscada.

O júri será presidido pelo Juiz presidente do TJP, Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros. Já a defesa do réu será promovida pelo advogado Gilvan Lira Pereira.