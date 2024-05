Reforma do Centro de Educação Elizeu Viana, em Mossoró, vai custar 4,6 milhões

O Centro de Educação Integrada Professor Eliseu Viana, em Mossoró, vai passar pela primeira grande reforma das instalações, incluindo ampliação e modernização. As obras incluem melhorias em 20 salas de aulas teóricas, seis laboratórios para aulas práticas e duas salas multiusos. O investimento na escola, referência no ensino, que tem 886 alunos, é de R$ 4,96 milhões. Ordem de serviço foi assinada nesta terça-feira (28) pela governadora Fátima Bezerra.

O Centro de Educação Integrada Professor Eliseu Viana, em Mossoró, vai passar pela primeira grande reforma das instalações, incluindo ampliação e modernização. As obras incluem melhorias em 20 salas de aulas teóricas, seis laboratórios para aulas práticas e duas salas multiusos. O investimento na escola, referência no ensino, que tem 886 alunos, é de R$ 4,96 milhões.

“É quase uma nova escola que vamos fazer. Associado a isso, estamos reformando outras escolas da rede estadual. É uma alegria imensa vivenciar este momento”, disse a governadora.

Falando diretamente com os estudantes, a governadora destacou a importância da educação na formação dos jovens e do legado do quinquagenário Eliseu Viana. “O Eliseu não é uma escola qualquer. Ela tem mais de 50 anos de história. Imagine o quanto contribuiu para a formação de jovens de Mossoró! É emblemática e nunca havia passado por uma reforma como vai ser feita agora”, disse a governadora, celebrando: “vocês terão a escola mais bonita de Mossoró!”

“É muito importante que o governo de Fátima, que é uma professora, tenha esse olhar no sentido de que os estudantes estejam cada vez mais dentro da escola, que eles permaneçam aqui, que a escola tenha condições para que eles vivam e tenham um futuro. Que as escolas sejam lares onde moram os sonhos dos estudantes”, reforçou a presidente da União Estadual dos Estudantes, Lu Vieira.

Ações do Governo para melhoria na Educação

Fátima Bezerra também citou outras ações do governo para melhorar a qualidade da educação pública no Rio Grande do Norte, como os Institutos de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação (IERNs), e o programa Pé-de-Meia (federal), que beneficia 6 mil estudantes em Mossoró e 60 mil em todo o RN.

Para a secretária de Educação, Socorro Batista, a escola cumpriu um papel muito importante, inclusive na oferta da educação profissional. “Mossoró vai receber uma nova escola, não só totalmente reestruturada, como também ampliada. Isso significa mais matrículas, mais espaços para os nossos alunos e melhores condições de trabalho para os nossos professores. É, com certeza, a mais importante reforma do governo da professora Fátima em Mossoró.”

“O sonho pelo qual sempre lutamos, está sendo realizado”, comemorou a diretora Elaine Almeida, que é professora da escola desde 2017. “É muito importante que o governo de Fátima, que é uma professora, tenha esse olhar no sentido de que os estudantes estejam cada vez mais dentro da escola, que eles permaneçam aqui, que a escola tenha condições para que eles vivam e tenham um futuro. Que as escolas sejam lares onde moram os sonhos dos estudantes”, reforçou a presidente da União Estadual dos Estudantes, Lu Vieira.

Além da Eliseu Viana, cinco outras escolas da regional estão com ordens de serviço de reestruturação autorizadas, elevando para R$ 7,8 milhões o investimento na 12ª Direc neste início de ano. O auditório, assim como todas as salas de aula, laboratórios e salas da administração, serão climatizadas.

De acordo com o plano de obras da Eliseu Viana, serão feitas intervenções na biblioteca, sala de recursos multifuncionais, auditório, refeitório, setor administrativo, coordenação, além de cozinha, copa, despensa, área de serviço, quadra poliesportiva e estacionamento, e demais ambientes necessários à melhoria do ensino.

O Governo também investe na participação dos estudantes da rede estadual em feiras de ciências em níveis nacional e internacional. Para custear despesas com translado, alimentação e hospedagens dos projetos oriundos das escolas da 12ª Direc, em 2023, o investimento foi de R$ 372, 8 mil.