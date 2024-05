Grupo criminoso teria causado prejuízo de cerca de R$ 9 milhões com furtos de tubos de petróleo

Grupo criminoso teria causado cerca R$ 9 milhões em prejuízo com furtos de tubos de petróleo. Na manhã desta quarta-feira (29) a polícia civil deflagrou a “Operação Hefesto", com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa especializada no furto de linhas de insurgências (tubos) das concessionárias que exploram petróleo na região Oeste Potiguar. Com mais de 60 policiais civis envolvidos, a operação cumpriu 16 mandados judiciais em diversas cidades, incluindo Mossoró, Areia Branca, Serra do Mel, Afonso Bezerra e Carnaubais. O prejuízo causado pelos criminosos foi estimado em cerca de R$ 9 milhões em menos de um ano.