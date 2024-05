Jovem é assassinado a tiros em via pública no acesso ao conjunto Abolição V, em Mossoró. O crime aconteceu por volta das 11h desta quarta-feira (29). A vítima foi identificada como Lucas Paulo Gomes de Oliveira, de 19 anos. De acordo com informações da polícia militar, o jovem, que trafegava em uma motoneta, foi surpreendido por homens armados, que desferiram vários disparos contra ele. Os peritos do Itep confirmaram que, pelo menos, duas pessoas participaram do crime, visto que no local foram encontrados vestígios de munições de dois calibres diferentes.

FOTO: FIM DA LINHA