CMM aprova projeto que incentiva a doação de cabelos para pessoas em tratamento contra câncer. O projeto foi aprovado por unanimidade, nesta quarta-feira (29). A proposta estimula a doação de cabelos a entidades sem fins lucrativos, para produção de prótese capilar e distribuição gratuita a pessoas carentes em tratamento contra o câncer. O PL, de autoria do vereador Isaac da Casca (MDB), segue para sansão.

O plenário da Câmara Municipal de Mossoró aprovou, nesta quarta-feira (29), por unanimidade, o Projeto de Lei 12/2024, que institui o Programa de Incentivo à Doação de Cabelos para Pessoas em Tratamento de Câncer em Mossoró. O projeto segue à Prefeitura para sanção (transformação em lei municipal).

De iniciativa do vereador Isaac da Casca (MDB), a proposta estimula a doação de cabelos a entidades sem fins lucrativos, para produção de prótese capilar e distribuição gratuita a pessoas carentes em tratamento contra o câncer.

“As próteses capilares confeccionadas a partir das arrecadações do Programa instituído por esta Lei também poderão ser destinadas à rede de hospitais e unidades de Saúde localizadas no município de Mossoró/RN”, estabelece o artigo 4º do projeto.

Segundo Isaac da Casca, essa ação solidária beneficia os dois lados: quem doa os cabelos e quem recebe a prótese capilar.

“Dessa forma, o programa fortalecerá a autoestima e a autoconfiança dos pacientes, um fator fundamental para vencer o desafio de um longo tratamento, alcançando resultados satisfatórios dos pontos de vista físico e emocional”, observa o vereador.