Reconstrução da ponte destruída em Lajes vai custar 14,4 milhões; conclusão será em dez meses, diz DNIT

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) assinou o contrato emergencial para construção da nova ponte na BR-304, na cidade de Lajes (RN). A informação foi divulgada pelo órgão federal nesta quarta- feira (29). De acordo com o Dnit, a obra vai custar cerca de R$ 14,4 milhões e terá duração de cerca de 10 meses.

Com essa previsão, a nova ponte sobre o Rio Ponta da Serra, no km 203,5 da BR-304, só estará disponível para a população por volta do final do mês de março de 2025. O trecho em questão foi levado pela água das chuvas no dia 31 de março deste ano, o que ocasionou uma série de transtornos e prejuízos para a população, principalmente por conta da demora para se construir um desvio no local.

O Denit explicou ainda que, por se tratar de contratação integrada, a obra deve começar pela elaboração dos projetos executivos de engenharia. "Na sequência, as equipes iniciam a construção da nova ponte", informou.

Até que as obras de construção da nova ponte sejam concluídas, os usuários da BR-304, devem continuar utilizando o desvio implantado pelas equipes do DNIT em área paralela à rodovia. A pista provisória foi construída com 500 metros de extensão, 10,5 metros de largura e revestimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), além de contar com sinalização horizontal e vertical.

Com informações da Tribuna do Norte.