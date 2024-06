MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 31/05/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque

MOSSORO

Tudo pronto para o Pingo da Mei Dia neste sábado, em Mossoró-RN. Estão sendo esperados mais de 200 mil pessoas no corredor cultural

Saúde: 6 pontos de atendimento e com 9 ambulâncias à disposição; 4 pontos a mais do que ano passado

Segurança: 1.429 agentes de segurança mobilizados 279 a mais do que ano passado; Corpo de Bombeiros vistoria estrutura nesta sexta-feira

Estrutura: 6 trios elétricos num percurso de 1 quilômetro e 600 metros; 10 pontos de acesso, todos controlados por câmeras e agentes de segurança

Arraia da Inclusão: Prefeitura garante espaço voltado para pessoas com deficiência e pede para evitar fogos ruidosos nos festejos juninos

Festival de Quadrilhas: Nesta sexta, ocorre a escolha de rei e da rainha do MCJ 2024 na Arena Deodete Dias

ESTADO

Presidente da OAB/RN suspende Hermeson Pinheiro da advocacia por 90 dias

Governadora Fátima Bezerra a realiza vistorias nas obras da RN 288 e IERN em Jardim de Piranhas nesta sexta-feira

Chuvas de até 96 mm são registradas no litoral potiguar; Cratera se abriu em estrada em Rio do Fogo

POLÍCIA

Mossoroense morre e outro fica baleado em confronto com a Polícia em Upanema; Foram apreendidos dois carros e armas que estavam com os suspeitos

Polícia de Mossoró recupera 15 celulares que havia sido roubados em Mossoró

Polícia Civil desmonta boca de fumo em Areia Branca

Polícia Civil prende professor de escolinha de futsal investigado por estupro de vulnerável, assédio sexual e aliciamento de crianças em Natal

Lancha com seis pessoas naufraga no litoral do Rio Grande do Norte e Marinha abre investigação para esclarecer os fatos

NACIONAL

Ajuda do Governo Federal no Rio Grande do Sul já soma 62,5 bilhões; nível do Guaiba baixa para 3,77 metros e mais de 600 mil pessoas ainda estão fora de suas casas

Doações feitas pela população de Mossoró através da UFERSA chega nesta sexta-feira a Universidade Federal do Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

Ministério da Saúde lança campanha de prevenção ao uso de cigarros eletrônicos

Ex-presidente Donalt Trump, dos Estados Unidos, é considerado culpado da acusação de fraude contábil para ocultar suborno a atriz pornô