Bombeiros do RN que ajudaram no resgate à vítimas das enchentes no RS voltam a Natal. O grupo, composto por 11 militares, saiu da capital do RN no dia 10 de maio. Os bombeiros atuaram nas cidades de Lajeado e Pelotas no interior do Rio Grande do Sul, onde auxiliaram nas buscas por pessoas desaparecidas e no monitoramento das águas. No retorno ao estado potiguar, que aconteceu nesta quinta-feira (30), eles foram recebidos pelo comandante geral da corporação, coronel Monteiro, amigos e familiares.