Polícia Civil prende em Serra do Mel suspeito de latrocínio ocorrido entre Japi e Santa Cruz. Marcos Gomes da Silva, de 29 anos, foi preso nesta sexta-feira (31). Ele responde a crime de latrocínio ocorrido no ano de 2019, numa estrada carroçável entre as cidades de Japi e Santa Cruz. Na ocasião, ele e outros comparsas mataram um homem e roubaram seu veículo. Os policiais das cidades de Serra do Mel e Areia Branca chegaram até o suspeito após uma denúncia anônima. Ao ser abordado, dentro de uma residência, ele não esboçou reação.