Confira o horário em que cada atração irá se apresentar no “Pingo da Mei Dia”

Confira o horário em que cada banda irá se apresentar no “Pingo da Mei Dia”. O São João de Mossoró será aberto oficialmente ao meio dia, com show do cantor Guto Fortunato. Ao todo, serão 14 atrações, que se apresentarão durante 11h de show, no corredor Cultural Antônio Gonzaga Chimbinho. O cantor Darlan Dias será o responsável por encerrar a edição 2024 do maior bloco junino do mundo, às 23h. confira a ordem das apresentações.