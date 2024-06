Governadora realiza vistorias nas obras da RN 288 e IERN em Jardim de Piranhas nesta sexta (31)

A chefe do Executivo Estadual visitará o canteiro de obras de recuperação da RN-288, localizado no entroncamento da BR 427. Às 11h30, realizará vistoria ao canteiro de obras do Instituto de Educação, Profissional, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Norte (IERN). E encerrando a agenda de cinco dias na região Oeste, Fátima Bezerra prestigia o “Pingo do Meio Dia”, em Mossoró, que abre a programação do Mossoró Cidade Junina. A partir das 11h, a governadora visita as tropas militares designadas para a segurança do evento.

A governadora Fátima Bezerra visitou nesta sexta-feira (31), as instalações do Instituto de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação (IERN) de Jardim de Piranhas, e inspecionou as obras de restauração da RN-288, trecho de 18,1 quilômetros entre a sede do município e a BR-427, tornando mais seguro o acesso a Caicó e demais cidades do Seridó Ocidental e da Paraíba.



A restauração no trecho de Jardim de Piranhas é diferenciada das demais porque o piso será recuperado em praticamente todo o percurso. Além disso, será alargada em quase toda sua extensão, haverá correção de traçado da pista (geometria) em locais onde o perigo de acidentes é alto.



Construída na primeira metade do século passado para dar suporte à expansão do algodão Mocó, de fibra longa, fina e sedosa e pavimentada há cerca de 40 anos, será a primeira reforma da estrada nessa dimensão, desde então.



"É imensa a minha satisfação ver as máquinas na pista, já no trabalho de restauração de toda a rodovia. Um compromisso que estamos cumprindo. Esta é uma estrada muito importante para a cidade, para a região", afirmou a governadora.



O investimento é de R$ 31,8 milhões no trecho e de R$ 130 milhões em todo o lote 2, que tem 301,5 quilômetros, contemplando o Seridó e a região Central.



Para o prefeito Rogério Soares, a restauração significa o futuro do município. "Nós queremos construir Jardim como uma cidade do futuro e o futuro chegou através da senhora governadora. Os maquinarios nas estradas e o nosso IERN são transformadores. Em nome da população e dos que por aqui trafegam, agradecemos a iniciativa. Jardim de Piranhas é uma cidade industrial, que gera empregos e que estava precisando dessa dessa importante obra."



Lotes



A construtora responsável pelo Lote 2 informou que uma nova frente de serviço está sendo aberta no trecho Caicó/Ipueira, e, em breve, as máquinas iniciam o trabalho na mais extensa delas: Caicó/Acari.



Também fazem parte do Lote 2, na rota do transporte da produção agrícola e industrial, do turismo e da integração regional, o trecho Parelhas/Equador e o de Florânia aTenente Laurentino. E mais 132 quilômetros na região Central do Estado. O investimento total nos três lotes licitados é de R$ 428 milhões.



Ensino Tecnológico



Na visita ao IERN, a governadora definiu a construção de uma unidade do IERN em Jardim de Piranhas como uma conquista histórica. Lembrou que os cursos oferecidos estão em sintonia com o potencial socioeconômico regional. "Os alunos sairão prontos para o mercado de trabalho. E, mais do que isso, com ampla visão de mundo”, disse.



A construção de IERNs integra o Programa Nova Escola Potiguar (PNEP) e vem se somar a outras iniciativas para elevar a qualidade do ensino médio do RN, como a ampliação das matrículas em escolas de tempo integral.



São 12 ao todo. A primeira unidade, o IERN Natal, foi entregue pela governadora em 20 de maio e já está em funcionamento.



"Eu não tenho nenhuma dúvida que nós estamos fazendo história. Entregar uma escola como o IERN é um legado para gerações presentes e para gerações futuras. Não só de Jardim de Piranha, como disse aqui, do prefeito Rogério, mas para São Fernando, para Timbaúba, para todo Seridó e Paraíba. Essas escolas preparam para a vida. Os estudantes já saem profissionais, além disso, promove a formação geral para o exercício da cidadania, ela prepara os jovens, os homens e as mulheres para ter mais oportunidades de se inserir no mercado de trabalho e ter uma vida digna", ressaltou emocionada Fátima Bezerra.

Para a governadora, a interiorização do ensino técnico representa um divisor de largo apelo social, capaz de colaborar decisivamente com a melhoria da qualidade de vida da população e contribuir para a transformação econômica das regiões em que estão inseridas.

E encerrando a agenda de cinco dias na região Oeste, Fátima Bezerra prestigia o “Pingo do Meio Dia”, em Mossoró, que abre a programação do Mossoró Cidade Junina. A partir das 11h, a governadora visita as tropas militares designadas para a segurança do evento.





Confira as rodovias em obras



RODOVIAS LOTE 2



RN 086 - Parelhas/Equador: 38,00 km



RN 087 - Florânia/Tenente Laurentino: 12,40 km

RN 118 - Caicó/São João do Sabugi/Ipueira: 48,00 km

RN 288 - Entroncamento BR-427/Jardim de Piranhas: 18,15 km

RN 288 - Caicó/São José do Seridó/Cruzeta/Acari: 53,00 km

RN 041 - Entroncamento BR-304/Santana do Matos: 40,00 km

RN 118 - Alto do Rodrigues/Ipanguaçu: 25,00 km

RN 118 - Entroncamento BR-304/São Rafael: 24,00 km

RN 263 - Pedro Avelino/Afonso Bezerra: 14,00 km

RN 263 - Afonso Bezerra/Angicos/Entroncamento BR-304: 29,00 km

Total do Lote 2: 301,5 quilômetros.