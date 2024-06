Festival de Quadrilhas: escolha de Rei e da Rainha do MCJ 2024 acontece nesta sexta (31) na Arena Deodete Dias

A escolha do Rei e Rainha do Mossoró Cidade Junina 2024 acontece nesta sexta- feira (31) a partir das 19h na Arena Deodete Dias. O Festival Independente de Quadrilhas Juninas faz parte da programação cultural do “Mossoró Cidade Junina”. O concurso enaltece a tradição do São João sendo prestigiado por milhares de pessoas durante as noites de exibições. Neste ano, a Prefeitura de Mossoró investe mais de 200 mil reais em premiação do concurso. Ao todo, serão 139 apresentações em 11 noites de muita festa. As exibições iniciam dhoje seguem até 23 de junho.

O Festival reunirá exibições em diversas categorias, como na Municipal, com grupos na Estilizada (Adulto e Infantil); Tradicional (Adulto e Infantil); Festival da Colheita; Festival da Melhor Idade; e Comédia. Já o festival na categoria Estadual é composto pelas modalidades Estilizada (Adulto); e Tradicional (Adulto). O Festival na categoria Interestadual de Quadrilhas reunirá grupos na modalidade Estilizada (Adulto).

