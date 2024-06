PMM define pontos estratégicos de embarque e desembarque para melhorar acesso ao “Pingo”

Visando a melhoria de acesso ao evento, taxistas e motoristas de aplicativos terão pontos fixos em ruas e avenidas no entorno do Corredor Cultural durante o “Pingo da Mei Dia”. “Os locais serão devidamente identificados e de fácil localização. Vale lembrar que os pontos são exclusivos para embarque e desembarque, não sendo permitida a permanência no local. O intuito é não só facilitar o acesso como também melhorar o fluxo durante o evento”, explicou o diretor de Mobilidade Urbana do município, Luís Correia.