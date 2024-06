Credibilidade: Prefeitura de Mossoró garante patrocínio de R$ 4 milhões para o MCJ 2024

O modelo de gestão implantado pela prefeitura de Mossoró para o MCJ 2024 garantiu uma captação histórica em patrocínios para o Mossoró Cidade Junina, que começa neste sábado (1º), com o tradicional "Pingo da Mei Dia". O investimento alcançado a partir de grandes marcas que estarão presentes no evento chega a mais de R$ 4 milhões. “Isso se deve à credibilidade, organização e planejamento que agora o 'Mossoró Cidade Junina' possui. O valor recorde em patrocínios permite, por exemplo, a contratação de grandes artistas nacionais, a ampliação da festa e, consequentemente, um público ainda maior e mais retorno para a nossa economia", afirmou o prefeito Allyson Bezerra.

A partir da contratação de uma empresa especializada para administrar o camarote do polo "Estação das Artes Elizeu Ventania", ficando também responsável pela captação de patrocínios para o evento, foi possível atrair para o MCJ grandes marcas, com Coca Cola, Ambev, O Boticário, Pitu, Brisanet, Banco do Nordeste do Brasil, Loterias Caixa, Infraero e Vai de Bet.





A empresa pagou R$ 530 mil pela concessão para captação de patrocínio. Em 2019, por exemplo, o valor pago pela concessão do camarote foi de R$ 34.150,00. Historicamente, o "Mossoró Cidade Junina" não conseguia superar o valor de R$ 500 mil em patrocinadores.