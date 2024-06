“A gente recebe com amor, com muito carinho, com muita gratidão”, diz Reitora da UFCSPA

A reitora da UFERSA, Ludimila Oliveira, e a reitora Lúcia Pellanda, da UFCS, uniram-se para criar um canal seguro para que o povo de Mossoró pudesse fazer doações às vítimas das chuvas nos arredores de Porto Alegre (RS). Contando com dezenas de voluntários e importantes apoios da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Prefeitura Municipal de Mossoró, a iniciativa foi bem-sucedida. “Estou muito feliz que nossos motoristas tenham chegado bem, e as doações já estão sendo entregues neste sábado, dia 10”, afirmou a reitora Ludimila Oliveira.

A Reitora Lúcia Pellanda, da Universidade Federal de Ciências da Saúde (UFCS), em Porto Alegre-RS, vestiu a camiseta da UFERSA para receber e agradecer oficialmente os mantimentos enviados pelo povo de Mossoró-RN, no Rio Grande do Norte, às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

As duas universidades federais uniram-se para criar um canal seguro para receber as doações do povo de Mossoró e entregá-las às vítimas das chuvas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A previsão inicial era de 2 veículos carregados com água, legumes e roupas, mas acabou sendo necessário utilizar 3 veículos.

A campanha de arrecadação foi idealizada e coordenada pela reitora Ludimila Oliveira, da UFERSA, e contou com a contribuição da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito da Prefeitura Municipal de Mossoró-RN.

Todo o material arrecadado durante a inscrição do passeio ciclístico realizado em 19 de maio pela Prefeitura de Mossoró, que totalizou cerca de duas toneladas de alimentos não perecíveis, foi encaminhado à UFCS por meio da UFERSA.

Antes do embarque, uma equipe de voluntários coordenada por Dona Mariquinha separou cuidadosamente cada peça de roupa, item por item, e etiquetou cada quilo de alimento para facilitar a distribuição pelos servidores da UFCS em Porto Alegre, beneficiando as pessoas necessitadas.

Para o transporte até o outro lado do Brasil, a reitora Ludimila Oliveira contou com o importante apoio da Polícia Rodoviária Federal, que orientou os quatro motoristas quanto à partida, ao trajeto e à chegada pelo corredor humanitário em Portalegre.

“Estou muito feliz que nossos motoristas tenham chegado bem, e as doações já serão entregues às vítimas das chuvas na região de Porto Alegre, que estão alojadas na UFCSPA, neste sábado, dia 1º”, afirmou a reitora Ludimila Oliveira.

A reitora Lúcia Pellanda, da UFCSPA, expressou sua gratidão aos motoristas da UFERSA e ao povo de Mossoró-RN pelas mais de 14 toneladas de doações enviadas, destacando que receberam tudo com amor e carinho.