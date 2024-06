Maior Pingo da Mei Dia da história abre oficialmente o MCJ 2024

O evento, realizado em um espaço ampliado e conduzido por 6 trios elétricos, contou com 14 atrações musicais, sendo Zé Vaqueiro e Bell Marques os principais. Além disso, envolveu um contingente de 1.429 policiais de todas as forças de segurança. A estrutura de saúde foi composta por seis unidades ao longo do percurso, com o apoio de nove ambulâncias. Todo o evento foi monitorado por 95 câmeras, sendo 22 delas de reconhecimento facial. O prefeito Allyson Bezerra estima públicou superior a 230 mil pessoas na abertura oficial do MCJ2024. Nesta semana, tem início a programação do “Chuva de Bala”, que ocorrerá na Arena Deodete Dias, na Cidadela, e também na Estação das Artes. O evento se estenderá até o final do mês de junho, quando a programação será encerrada com o “Boca da Noite”

O maior Pingo da Mei Dia de todos os tempos abriu a programação do Mossoró Cidade Junina 2024, neste sábado, 1º de junho, em Mossoró-RN.

Com percurso ampliado para um quilômetro e seiscentos metros na Avenida Rio Branco, o maior bloco junino do Brasil começou receber público antes mesmo do meio-dia.

Os artistas regionais foram: Guto Fortunato, Davson Davis, Aline Reis, Tarcísio do Acordeon, Caroline Melo, Forró dos 3, Nilson Viana, Banda Inala, André Luvi, Dan Ventura e Darlan Dias.

Os principais shows ficaram com Zé Vaqueiro e o destaque Bell Marques, que arrastou uma multidão no Corredor Cultural, repetindo o sucesso do mesmo evento em anos anteriores.

O cantor baiano disse no trio que havia o dobro do público de 2023. O prefeito Allyson Bezerra escreveu que haviam mais de 230 mil pessoas e agradeceu aos auxiliares na organização do evento.

Em entrevista ao jornalista Maricélio Almeida, Bell Marques falou da dimensão do Pingo da Mei Dia

Ao todo, foram usados seis trios elétricos, todos com enormes estruturas de apoio. A Prefeitura Municipal também investiu no número de banheiros químicos instalados.

Para o evento, o prefeito Allyson Bezerra mobilizou praticamente todas as secretárias. A Saúde, instalou seis bases de apoio no Corredor Cultural e contou com 9 ambulâncias.

O prefeito conversou com a reportagem do Portal MOSSORÓ HOJE.

A Secretaria Morgana Dantas explicou que cada unidade de apoio havia sala de atendimento e sala de medicação, todos com médico a disposição, para de precisar.

A Secretaria de Segurança contou com 1.429 policiais, de todas as forças de segurança, além de 95 câmeras instaladas no Corredor Cultura, sendo que 22 de reconhecimento facial.

Segundo o secretário de Segurança, Coronel Walmare Costa, o acesso ao Corredor Cultural, só com revista, inclusive usando detectores de metais, em dez pontos de acesso distintos.

Antes mesmo de chegar a área da festa, para quem vinha de outras cidades, é provável que passaram por barreiras da Polícia Rodoviária Federal ou Estadual.

O Corpo de Bombeiros teve uma missão especial que começou bem antes do evento, que consiste em aprovar os projetos e fiscalizar a maneira que são executados.

Neste sábado, a comandante do Corpo de Bombeiros em Mossoró, coronel Martini, destacou que 120 policiais bombeiros foram designados para trabalhar no evento.

Para o evento, o prefeito Allyson Bezerra havia convidado pessoalmente todos os deputados estaduais, senadores, desembargadores, entre outras autoridades que atuam na região.

A Governadora Fátima Bezerra prestigiou a abertura do MCJ 2024. Foi recebida pelo prefeito Allyson Bezerra. Também haviam deputados estaduais e a senadora Zenaide Maia.

A governadora Fátima Bezerra também conversou com a reportagem do MOSSORÓ HOJE.

Também havia inúmeros prefeitos da região e reitores das universidades locais circulando entre as autoridades, além de empresários e patrocinadores do evento.

MCJ 2024

Com a realização do Pingo da Mei Dia, está oficialmente aberto do MCJ 2024, que está previsto apresentações de 130 quadrilhas na Arena Deodete Dias, que já está pronta.

Também está previsto uma sequência de grandes shows na Estação das Artes, também apresentações artísticas no Polo Antônio Francisco, que fica perto do Memorial da Residência.

Outra atração importante do MCJ, é o espetáculo ao ar livre Chuva de Bala no Pais de Mossoró, encenado no adro da Igreja de São Vicente, na Avenida Alberto Maranhão.