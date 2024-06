MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 03/06/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque

MOSSORO

Com público superior a 230 mil pessoas, Maior Pingo da Mei Dia de todos os tempos abre oficialmente a programação do Mossoró Cidade Junina 2024

“Uma energia ímpar”, diz o cantor Bel Marques sobre a grandiosidade do Pingo da Mei Dia

Governadora Fátima Bezerra enaltece o MCJ e enfatiza o investimento do estado em segurança

“Queremos o evento cada vez mais popular”, diz Allyson Bezerra sobre a abertura do MCJ com o Pingo da Mei Dia, feito pelo poeta Antônio Francisco

“Uma festa linda e democrática. Uma festa do povo!”, diz senadora Zenaide Maia

“O MCJ se tornou o marco para a cidade de Mossoró”, diz o juiz Breno Valério, diretor do Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins

Mossoroenses, turistas e comerciantes aprovam organização do Pingo da Mei Dia; Dona Leninha preparou 3 mil sanduiches para vender durante o evento

“A gente recebe com amor, com muito carinho, com muita gratidão”, diz Reitora da UFCSPA em agradecimento as doações enviadas pelo povo de Mossoró através da UFERSA

ESTADO

Com inverno bom no terceiro ano seguido, produtores de castanha da Serra do Mel esperam produzir o dobro do ano passado

Servidores do IF e também das Universidades Federais preparam evento em alusão aos 60 dias de greve por melhores salários

Sebrae estuda inserir cinco novas queijeiras na Rota do Queijo Potiguar

Baleias pilotos encalham de novo no litoral de Rio do Fogo, a exemplo do que aconteceu no passado na praia Upanema, em Areia Branca

RN contará com a atuação de 22 equipes especializadas em cuidados paliativos a mais de 600 pacientes em estado grave no Rio Grande do Norte

POLÍCIA

PM registra três assassinatos em Caraúbas durante o final de semana; Dois homens mortos na cidade e uma mulher com suspeita de estrangulamento na zona rural

Wendel Lagartixa tem novo pedido de habeas corpus negado pela justiça da Bahia

Polícia Civil prende em Serra do Mel suspeito de latrocínio ocorrido entre Japi e Santa Cruz

Policial militar aposentado bate com moto na traseira de caminhão e morre em frente a rodoviária, na BR 304, em Mossoró

NACIONAL

Governista Claudia Sheinbaum é eleita primeira mulher presidente da história do México com 58% dos votos; Assume em outubro

Após massacre covarde seguidos de protestos gigantes em Tel-Avic, assessoria diz que Netanyahu aceita termos propostos por Joe Biden, dos Estados Unidos, para errar a guerra. Governo Brasileiro diz que embaixador Brasileiro só volta a Israel após fim da gestão Netanyahu

Brasileiro Vinícius José Paixão Junior, o Vini Jr brilha ao marcar daus vezes e Real Madri é campeão da Champions Legue em cima do Borussia Dortmund