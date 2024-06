Público aprova ampliação de percurso e organização do Pingo da Mei Dia. O maior bloco junino do país arrastou uma verdadeira multidão no sábado (1º) e foi elogiado por mossoroenses, turistas e comerciantes por sua organização. “Faz seis anos que venho para o ‘Pingo da Mei Dia’ e a cada ano ele está melhor. A estrutura fica cada vez melhor, a festa está maior e, mesmo estando maior, a organização está excelente. Eu fico muito orgulhosa de ser mossoroense e verificar uma festa dessa grandiosidade”, disse Cibele Saboya, mossoroense que reside há 17 anos na capital paulista.

O São João mais cultural do mundo é realizado pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Cultura. Ao todo, 14 atrações se apresentaram em todo o percurso, localizado no Corredor Cultural.

A festa traz turistas de várias partes do país e também mossoroenses que hoje moram em outras regiões e também fora do Brasil. Neste ano, a Prefeitura de Mossoró ampliou o percurso do “Pingo da Mei Dia” para maior comodidade dos “foliões”.

A ampliação do espaço permitiu a Paulo Vitor, mossoroense que atualmente reside nos Estados Unidos, assistir a passagem dos trios na casa de seus familiares, que tem uma residência em frente a Praça dos Esportes. Ele destacou a organização do evento.

“É um evento muito bom, muito bem organizado. Para mim foi bom porque aumentaram o percurso e agora os trios estão passando em frente a minha casa. Então, para mim foi ótimo”, comemorou.

Neste ano, os trios elétricos iniciaram o trajeto ao lado da Praça dos Esportes, na Rua Nísia Floresta, percorrendo o Corredor Cultural até o Teatro Municipal, na Avenida Augusto Severo. Da Praça Cícero Dias, os artistas retornaram à Praça dos Esportes embalando o público na avenida.

Outra mossoroense que reside fora da cidade mas que não esqueceu suas raízes e veio brincar no maior bloco junino do país é Cibele Saboya. Ela fixou residência em São Paulo e esteve em sua terra natal para curtir o “Pingo da Mei Dia”. Ela mora há 17 anos na capital paulista.

Euller Saulo, comerciante que esteve com uma barraca ao longo do percurso do Corredor Cultural, comemorou o espaço e também destacou a grandiosidade e a organização do evento que abriu oficialmente o São João mais cultural do mundo.

“A organização foi totalmente diferente de anos anteriores. Neste ano foi melhor e principalmente para o comerciante. Todos nós estamos regularizados e todos em suas vagas direitinho. É uma oportunidade para todos nós ter uma renda. É um mês para todos nós comerciantes fazermos dinheiro”.