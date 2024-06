Ônibus da Viação Jardinense tomba e deixa feridos na BR 427 entre Caicó e Jardim do Seridó

O veículo, que havia saído de Caicó com destino a Natal, sofreu o incidente por volta das 11h, na “Curva do Manhoso”, na BR-427, no final da manhã desta segunda- feira (03), entre Caicó e Jardim do Seridó. No momento, o ônibus estava com 32 passageiros a bordo. Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra passageiros saindo do veículo com bagagens pelo pára-brisa frontal. Em nota, A Associação das Empresas de Transporte Intermunicipais de Passageiros do RN (Transpasse) informou que a Viação Jardinense está prestando toda assistência aos passageiros. Não há informações de feridos graves.

NOTA

A Associação das Empresas de Transporte Intermunicipais de Passageiros do RN (Transpasse) informa que a Viação Jardinense está prestando assistência aos passageiros do acidente ocorrido no início da tarde desta segunda-feira (3), em um ônibus da empresa que operava a linha Caicó/Natal. O veículo saiu de Caicó com destino a Natal às 11h, e perdeu o controle entre Caicó e Jardim do Seridó, na chamada “Curva do Manhoso”. Cerca de 32 passageiros estavam no ônibus. Não há informações sobre graves feridos.