5 baleias que encalharam no litoral potiguar morreram; pesquisadores estão monitorando as demais

O encalhe em massa de 21 baleias no litoral potiguar tem sido acompanhado de perto por pesquisadores e entidades ambientais. O caso foi registrado na manhã da última sexta-feira (31), no município de Rio do Fogo/RN.

O encalhe de 21 baleias-piloto (Globicephala macrorhynchus) mobilizou equipes do Projeto Cetáceos da Costa Branca (PCCB-UERN), do Centro de Estudos e Monitoramento Ambiental (CEMAM), do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

Desde o primeiro dia de operação, os pesquisadores permanecem no local do encalhe com o objetivo de reintroduzir os animais, monitorar a área, coletar dados e analisar o comportamento do grupo.

Como estratégia de deslocamento dos animais para o mar aberto, têm sido utilizadas embarcações com o objetivo de afugentar o grupo da costa, guiando-os para fora da enseada de Pititinga. A estratégia ainda não surtiu efeito, tendo em vista que o líder do grupo, uma fêmea, permanece em estado constante de desorientação.

Vale ressaltar que hoje, 3 de junho, as equipes permanecem embarcadas, utilizando novas estratégias, como a captura de indivíduos, para a condução deles ao mar aberto. Até o presente momento, cinco indivíduos do grupo foram a óbito.

Os animais mortos não possuem marcas de interação antrópica (humana) e medem cerca de 4m de comprimento. Um dos animais morreu na tarde do dia 31, outros três morreram no dia 01 de junho e o quinto foi a óbito no domingo, dia 02.

Nesse momento os pesquisadores do CEMAM e PCCB-UERN estão realizando a análise das carcaças dos animais mortos. É importante ressaltar que por meio dos dados coletados, pode-se afirmar que os animais estão doentes.

Entre os principais achados, destaca-se a infestação parasitária de elevado nível nos aparatos auditivos desses animais, motivo que tem provocado a desorientação espacial das baleias.

Levando em consideração a participação ativa da comunidade de Pititinga na operação, será realizada hoje (03 de junho), às 15h, na Colônia de Pesca Z-40, uma reunião para esclarecer todas as dúvidas da população em relação ao encalhe em massa. A comunidade local, a Prefeitura de Rio do Fogo e a Polícia Militar têm desempenhado um papel fundamental, oferecendo apoio logístico.

A situação está sendo monitorada de perto e atualizações serão fornecidas à medida que mais informações se tornem disponíveis. Os pesquisadores ressaltam a importância da população manter distância da área de encalhe para não interferir nas atividades de campo.

Caso a população encontre algum animal marinho encalhado na praia, vivo ou morto, basta entrar em contato por meio dos telefones abaixo:

Areia Branca e região: (84) 9 8843-4621

Natal e região: (84) 9 9943 0058

Para mais informações, entre em contato com: Centro de Estudos e Monitoramento Ambiental (CEMAM) Telefone: (84) 99694-7242 ou (84) 98195-6143