Programação de shows do MCJ começa quinta com o forrozeiro Flávio José

O São João mais cultural do mundo já começou. Aberto oficialmente no sábado (1º), o "Mossoró Cidade Junina" 2024 segue até o dia 29 de junho, com uma ampla programação em diversos polos espalhados pelo Corredor Cultural Antônio Gonzaga Chimbinho e também no "Arraiá do Povo", instalado no Parque de Exposições Armando Buá (Feira do Bode).
Abaixo, você confere em detalhes a diversidade do "Mossoró Cidade Junina", o São João onde todo mundo vai se encontrar com a cultura popular, a alegria, segurança, inclusão, música, poesia, dança e muito mais.
Confira toda a programação:
ESTAÇÃO DAS ARTES - A PARTIR DAS 19H*
06- QUINTA* EFRAN LIMA
06- QUINTA FLÁVIO JOSÉ
06- QUINTA NATTAN
06- QUINTA À VONTADE (RÁI, ZEZO E LUAN ESTILIZADO)
07- SEXTA ALEX DO ACORDEON
07- SEXTA BONDE DO BRASIL
07- SEXTA DORGINAL DANTAS
07- SEXTA WESLEY SAFADÃO
08- SÁBADO* MOZART MAX
08- SÁBADO LITTO LINS
08- SÁBADO MANO WALTER
08- SÁBADO JONAS ESTICADO
08- SÁBADO HENRY FREITAS
ARRAIÁ DO POVO - A PARTIR DAS 11H
DIA ATRAÇÃO
08- SÁBADO FORRÓ DO SEVERO
08- SÁBADO NONATO NETO
08- SÁBADO CIRCUITO MUSICAL
08- SÁBADO BARTÔ GALENO
09- SÁBADO JOSY FARRA
09- DOMINGO TROPYKÁLIA
09- DOMINGO MARINA ELALI
09- DOMINGO WALDONYS
POLO POETA ANTÔNIO FRANCISCO - A PARTIR DAS 20H
DIA ATRAÇÃO
06- QUINTA RECITAL DE POESIA - "POR MOTIVOS DIVERSOS" COM ANTÔNIO FRANCISCO
06- QUINTA FORRÓ AZUNHADO
07- QUINTA SELMINHA FERRARI E BANDA
07- QUINTA FRANÇA LIMA POTIGUAR
07- QUINTA BENE CANTOR - O REI DAS CABRITINHAS
07- QUINTA TRIO PÉ DE SERRA RODRIGO DO ACORDEON
08- SEXTA BANDA MAKINA KENTE
08- SEXTA ALCIVANIO DOS TECLADOS
09- SÁBADO SHOW OFICINA PÁTUMDUM
09- SÁBADO ESPETÁCULO TEATRAL OS CLÁSSICOS NÃO SE DESCLASSIFICAM
09- SÁBADO MUÇÃO
CIRCO DO FORRÓ - A PARTIR DAS 19H
DIA ATRAÇÃO
06- QUINTA MAGNO MORAIS
07- SEXTA THASSIA RAQUEL
08- SÁBADO JUNINHO OUSADO
09- DOMINGO DOIDINHO SHOW
CIDADELA PALCO 1 - A PARTIR DAS 21H30
DIA ATRAÇÃO
06/06 TIAGO HENRIQUE A PEDAGA DIFERENTE
06/06 MARCELO ALEXANDRE
07/06 ANA PAULA CANTORA
07/06 PATRÍCIA VALE
08/06 BARTOZINHO GALENO
08/06 JUNIOR FARRA
08/06 TARCISINHO ROSADO SHOW
09/06 RAGGANORTE
09/06 CLÁUDIO PEGADOR
CIDADELA PALCO 2 - A PARTIR DAS 21H30
DIA ATRAÇÃO
06/06 GABRIELA MENDES
06/06 BALADA SERTANEJA
07/06 SAMBA A7
07/06 DAYANE NUNES
07/06 XANDÃO
08/06 PEDRO CÁSSIUS - SAMBA CHIC
08/06 ROSY PAULO & NAELSON JR
08/06 CARLINHOS NAVE
09/06 FORRÓ CLASSE A
09/06 KELLY LIRA
ANIMA CHUVA - A PARTIR DAS 20H
DIA ATRAÇÃO
06/06 BANDA ARTUR PARAGUAI
07/06 BANDA DESCENDENTES
08/06 NETINHO LEAL
09/06 ALZINETE DI OLIVEIRA
ESPETÁCULO CHUVA DE BALA NO PAÍS DE MOSSORÓ - 21H
DIA ATRAÇÃO
06/06 EXIBIÇÃO
07/06 EXIBIÇÃO
08/06 EXIBIÇÃO
09/06 EXIBIÇÃO
FESTIVAL MUNICIPAL TRADICIONAL/ESTILIZADO
ORDEM COMÉDIA CIDADE APRESENTAÇÃO
1 GRUPO JUNINO ERRO DE CÁLCULO MOSSORÓ-RN 07/06/2024
2 ALEGRIA MATUTA MOSSORÓ-RN 07/06/2024
3 ARRAIÁ DA KAREM MOSSORÓ-RN 07/06/2024
4 ARRAIÁ DO TITICO MOSSORÓ-RN 07/06/2024
5 OS KABAÇOS MOSSORÓ-RN 07/06/2024
6 JUNINA PAÇOCA MOSSORÓ-RN 07/06/2024
ORDEM ESTILIZADO INFANTIL CIDADE APRESENTAÇÃO
1 QUADRILHA ENCANTO JUNINO MOSSORÓ-RN 08/06/2024
2 QUADRILHA SONHO DE AMOR MOSSORÓ-RN 08/06/2024
ORDEM TRADICIONAL INFANTIL CIDADE APRESENTAÇÃO
1 ALEGRIA MATUTINHA MOSSORÓ-RN 08/06/2024
2 JUVENTUDE BEIJA FLOR MOSSORÓ-RN 08/06/2024
3 NOITE DE SÃO JOÃO MOSSORÓ-RN 08/06/2024
4 CESTINHA DE FLORES MOSSORÓ-RN 08/06/2024
ORDEM FESTIVAL DA COLHEITA CIDADE APRESENTAÇÃO
1 JUNINA PINGA FOGO MOSSORÓ-RN 08/06/2024
2 FILHOS DA TERRA MOSSORÓ-RN 08/06/2024
ORDEM ESTILIZADO ADULTO CIDADE APRESENTAÇÃO
1 SERTÃO ENCANTADO MOSSORÓ-RN 09/06/2024
2 LUAR DE PRATAS MOSSORÓ-RN 09/06/2024
ORDEM TRADICIONAL ADULTO CIDADE APRESENTAÇÃO
1 JUVENTUDE NORDESTINA MOSSORÓ-RN 09/06/2024
2 JUNINA ARROCHA O NÓ MOSSORÓ-RN 09/06/2024
3 SONHO DO SERTÃO MOSSORÓ-RN 09/06/2024
4 REBENTÃO DO TIO ADRIÃO MOSSORÓ-RN 09/06/2024