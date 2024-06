Programação de shows do MCJ começa quinta com o forrozeiro Flávio José

A partir de quinta -feira (06), terá inicio a programação de todos os polos do Mossoró Cidade Junina, começando pelo polo Estação das Artes com shows de Efraim Lima, Flavio José, Nattan e A Vontade (Zezo Potiguar, Rai e Luan Estilizado). Na sexta terá Dorgival Dantas e Wesley Safadão e no domingo, no Arriá do Povo terá Marina Elali e Waldonis.

O São João mais cultural do mundo já começou. Aberto oficialmente no sábado (1º), o "Mossoró Cidade Junina" 2024 segue até o dia 29 de junho, com uma ampla programação em diversos polos espalhados pelo Corredor Cultural Antônio Gonzaga Chimbinho e também no "Arraiá do Povo", instalado no Parque de Exposições Armando Buá (Feira do Bode).

Abaixo, você confere em detalhes a diversidade do "Mossoró Cidade Junina", o São João onde todo mundo vai se encontrar com a cultura popular, a alegria, segurança, inclusão, música, poesia, dança e muito mais.

ESTAÇÃO DAS ARTES - A PARTIR DAS 19H*

06- QUINTA* EFRAN LIMA



06- QUINTA FLÁVIO JOSÉ

06- QUINTA NATTAN

06- QUINTA À VONTADE (RÁI, ZEZO E LUAN ESTILIZADO)

07- SEXTA ALEX DO ACORDEON

07- SEXTA BONDE DO BRASIL

07- SEXTA DORGINAL DANTAS

07- SEXTA WESLEY SAFADÃO

08- SÁBADO* MOZART MAX

08- SÁBADO LITTO LINS

08- SÁBADO MANO WALTER

08- SÁBADO JONAS ESTICADO

08- SÁBADO HENRY FREITAS





ARRAIÁ DO POVO - A PARTIR DAS 11H

DIA ATRAÇÃO

08- SÁBADO FORRÓ DO SEVERO

08- SÁBADO NONATO NETO

08- SÁBADO CIRCUITO MUSICAL

08- SÁBADO BARTÔ GALENO

09- SÁBADO JOSY FARRA

09- DOMINGO TROPYKÁLIA

09- DOMINGO MARINA ELALI

09- DOMINGO WALDONYS





POLO POETA ANTÔNIO FRANCISCO - A PARTIR DAS 20H

DIA ATRAÇÃO

06- QUINTA RECITAL DE POESIA - "POR MOTIVOS DIVERSOS" COM ANTÔNIO FRANCISCO

06- QUINTA FORRÓ AZUNHADO

07- QUINTA SELMINHA FERRARI E BANDA

07- QUINTA FRANÇA LIMA POTIGUAR

07- QUINTA BENE CANTOR - O REI DAS CABRITINHAS

07- QUINTA TRIO PÉ DE SERRA RODRIGO DO ACORDEON

08- SEXTA BANDA MAKINA KENTE

08- SEXTA ALCIVANIO DOS TECLADOS

09- SÁBADO SHOW OFICINA PÁTUMDUM

09- SÁBADO ESPETÁCULO TEATRAL OS CLÁSSICOS NÃO SE DESCLASSIFICAM

09- SÁBADO MUÇÃO





CIRCO DO FORRÓ - A PARTIR DAS 19H

DIA ATRAÇÃO

06- QUINTA MAGNO MORAIS

07- SEXTA THASSIA RAQUEL

08- SÁBADO JUNINHO OUSADO

09- DOMINGO DOIDINHO SHOW





CIDADELA PALCO 1 - A PARTIR DAS 21H30

DIA ATRAÇÃO

06/06 TIAGO HENRIQUE A PEDAGA DIFERENTE

06/06 MARCELO ALEXANDRE

07/06 ANA PAULA CANTORA

07/06 PATRÍCIA VALE

08/06 BARTOZINHO GALENO

08/06 JUNIOR FARRA

08/06 TARCISINHO ROSADO SHOW

09/06 RAGGANORTE

09/06 CLÁUDIO PEGADOR





CIDADELA PALCO 2 - A PARTIR DAS 21H30

DIA ATRAÇÃO

06/06 GABRIELA MENDES

06/06 BALADA SERTANEJA

07/06 SAMBA A7

07/06 DAYANE NUNES

07/06 XANDÃO

08/06 PEDRO CÁSSIUS - SAMBA CHIC

08/06 ROSY PAULO & NAELSON JR

08/06 CARLINHOS NAVE

09/06 FORRÓ CLASSE A

09/06 KELLY LIRA





ANIMA CHUVA - A PARTIR DAS 20H

DIA ATRAÇÃO

06/06 BANDA ARTUR PARAGUAI

07/06 BANDA DESCENDENTES

08/06 NETINHO LEAL

09/06 ALZINETE DI OLIVEIRA





ESPETÁCULO CHUVA DE BALA NO PAÍS DE MOSSORÓ - 21H

DIA ATRAÇÃO

06/06 EXIBIÇÃO

07/06 EXIBIÇÃO

08/06 EXIBIÇÃO

09/06 EXIBIÇÃO





FESTIVAL MUNICIPAL TRADICIONAL/ESTILIZADO

ORDEM COMÉDIA CIDADE APRESENTAÇÃO

1 GRUPO JUNINO ERRO DE CÁLCULO MOSSORÓ-RN 07/06/2024

2 ALEGRIA MATUTA MOSSORÓ-RN 07/06/2024

3 ARRAIÁ DA KAREM MOSSORÓ-RN 07/06/2024

4 ARRAIÁ DO TITICO MOSSORÓ-RN 07/06/2024

5 OS KABAÇOS MOSSORÓ-RN 07/06/2024

6 JUNINA PAÇOCA MOSSORÓ-RN 07/06/2024

ORDEM ESTILIZADO INFANTIL CIDADE APRESENTAÇÃO

1 QUADRILHA ENCANTO JUNINO MOSSORÓ-RN 08/06/2024

2 QUADRILHA SONHO DE AMOR MOSSORÓ-RN 08/06/2024

ORDEM TRADICIONAL INFANTIL CIDADE APRESENTAÇÃO

1 ALEGRIA MATUTINHA MOSSORÓ-RN 08/06/2024

2 JUVENTUDE BEIJA FLOR MOSSORÓ-RN 08/06/2024

3 NOITE DE SÃO JOÃO MOSSORÓ-RN 08/06/2024

4 CESTINHA DE FLORES MOSSORÓ-RN 08/06/2024

ORDEM FESTIVAL DA COLHEITA CIDADE APRESENTAÇÃO

1 JUNINA PINGA FOGO MOSSORÓ-RN 08/06/2024

2 FILHOS DA TERRA MOSSORÓ-RN 08/06/2024

ORDEM ESTILIZADO ADULTO CIDADE APRESENTAÇÃO

1 SERTÃO ENCANTADO MOSSORÓ-RN 09/06/2024

2 LUAR DE PRATAS MOSSORÓ-RN 09/06/2024

ORDEM TRADICIONAL ADULTO CIDADE APRESENTAÇÃO

1 JUVENTUDE NORDESTINA MOSSORÓ-RN 09/06/2024

2 JUNINA ARROCHA O NÓ MOSSORÓ-RN 09/06/2024

3 SONHO DO SERTÃO MOSSORÓ-RN 09/06/2024

4 REBENTÃO DO TIO ADRIÃO MOSSORÓ-RN 09/06/2024