06 JUN 2024 | ATUALIZADO 17:03
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MOSSORÓ
04/06/2024 08:57
Atualizado
04/06/2024 08:57

Programação de shows do MCJ começa quinta com o forrozeiro Flávio José

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A partir de quinta -feira (06), terá inicio a programação de todos os polos do Mossoró Cidade Junina, começando pelo polo Estação das Artes com shows de Efraim Lima, Flavio José, Nattan e A Vontade (Zezo Potiguar, Rai e Luan Estilizado). Na sexta terá Dorgival Dantas e Wesley Safadão e no domingo, no Arriá do Povo terá Marina Elali e Waldonis.
Imagem 1 - A partir de quinta -feira (06), terá inicio a programação de todos os polos do Mossoró Cidade Junina, começando pelo polo Estação das Artes com shows de Efraim Lima, Flavio José, Nattan e A Vontade (Zezo Potiguar, Rai e Luan Estilizado). Na sexta terá Dorgival Dantas e Wesley Safadão e no domingo, no Arriá do Povo terá Marina Elali e Waldonis.
A partir de quinta -feira (06), terá inicio a programação de todos os polos do Mossoró Cidade Junina, começando pelo polo Estação das Artes com shows de Efraim Lima, Flavio José, Nattan e A Vontade (Zezo Potiguar, Rai e Luan Estilizado). Na sexta terá Dorgival Dantas e Wesley Safadão e no domingo, no Arriá do Povo terá Marina Elali e Waldonis.
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O São João mais cultural do mundo já começou. Aberto oficialmente no sábado (1º), o "Mossoró Cidade Junina" 2024 segue até o dia 29 de junho, com uma ampla programação em diversos polos espalhados pelo Corredor Cultural Antônio Gonzaga Chimbinho e também no "Arraiá do Povo", instalado no Parque de Exposições Armando Buá (Feira do Bode).

Abaixo, você confere em detalhes a diversidade do "Mossoró Cidade Junina", o São João onde todo mundo vai se encontrar com a cultura popular, a alegria, segurança, inclusão, música, poesia, dança e muito mais.

Confira toda a programação:


ESTAÇÃO DAS ARTES - A PARTIR DAS 19H*

06- QUINTA* EFRAN LIMA

06- QUINTA FLÁVIO JOSÉ

06- QUINTA NATTAN

06- QUINTA À VONTADE (RÁI, ZEZO E LUAN ESTILIZADO)

07- SEXTA ALEX DO ACORDEON

07- SEXTA BONDE DO BRASIL

07- SEXTA DORGINAL DANTAS

07- SEXTA WESLEY SAFADÃO

08- SÁBADO* MOZART MAX

08- SÁBADO LITTO LINS

08- SÁBADO MANO WALTER

08- SÁBADO JONAS ESTICADO

08- SÁBADO HENRY FREITAS


ARRAIÁ DO POVO - A PARTIR DAS 11H

DIA ATRAÇÃO

08- SÁBADO FORRÓ DO SEVERO

08- SÁBADO NONATO NETO

08- SÁBADO CIRCUITO MUSICAL

08- SÁBADO BARTÔ GALENO

09- SÁBADO JOSY FARRA

09- DOMINGO TROPYKÁLIA

09- DOMINGO MARINA ELALI

09- DOMINGO WALDONYS


POLO POETA ANTÔNIO FRANCISCO - A PARTIR DAS 20H

DIA ATRAÇÃO

06- QUINTA RECITAL DE POESIA - "POR MOTIVOS DIVERSOS" COM ANTÔNIO FRANCISCO

06- QUINTA FORRÓ AZUNHADO

07- QUINTA SELMINHA FERRARI E BANDA

07- QUINTA FRANÇA LIMA POTIGUAR

07- QUINTA BENE CANTOR - O REI DAS CABRITINHAS

07- QUINTA TRIO PÉ DE SERRA RODRIGO DO ACORDEON

08- SEXTA BANDA MAKINA KENTE

08- SEXTA ALCIVANIO DOS TECLADOS

09- SÁBADO SHOW OFICINA PÁTUMDUM

09- SÁBADO ESPETÁCULO TEATRAL OS CLÁSSICOS NÃO SE DESCLASSIFICAM

09- SÁBADO MUÇÃO


CIRCO DO FORRÓ - A PARTIR DAS 19H

DIA ATRAÇÃO

06- QUINTA MAGNO MORAIS

07- SEXTA THASSIA RAQUEL

08- SÁBADO JUNINHO OUSADO

09- DOMINGO DOIDINHO SHOW

 


CIDADELA PALCO 1 - A PARTIR DAS 21H30

DIA ATRAÇÃO

06/06 TIAGO HENRIQUE A PEDAGA DIFERENTE

06/06 MARCELO ALEXANDRE

07/06 ANA PAULA CANTORA

07/06 PATRÍCIA VALE

08/06 BARTOZINHO GALENO

08/06 JUNIOR FARRA

08/06 TARCISINHO ROSADO SHOW

09/06 RAGGANORTE

09/06 CLÁUDIO PEGADOR


CIDADELA PALCO 2 - A PARTIR DAS 21H30

DIA ATRAÇÃO

06/06 GABRIELA MENDES

06/06 BALADA SERTANEJA

07/06 SAMBA A7

07/06 DAYANE NUNES

07/06 XANDÃO

08/06 PEDRO CÁSSIUS - SAMBA CHIC

08/06 ROSY PAULO & NAELSON JR

08/06 CARLINHOS NAVE

09/06 FORRÓ CLASSE A

09/06 KELLY LIRA


ANIMA CHUVA - A PARTIR DAS 20H

DIA ATRAÇÃO

06/06 BANDA ARTUR PARAGUAI

07/06 BANDA DESCENDENTES

08/06 NETINHO LEAL

09/06 ALZINETE DI OLIVEIRA


ESPETÁCULO CHUVA DE BALA NO PAÍS DE MOSSORÓ - 21H

DIA ATRAÇÃO

06/06 EXIBIÇÃO

07/06 EXIBIÇÃO

08/06 EXIBIÇÃO

09/06 EXIBIÇÃO


FESTIVAL MUNICIPAL TRADICIONAL/ESTILIZADO

ORDEM COMÉDIA CIDADE APRESENTAÇÃO

1 GRUPO JUNINO ERRO DE CÁLCULO MOSSORÓ-RN 07/06/2024

2 ALEGRIA MATUTA MOSSORÓ-RN 07/06/2024

3 ARRAIÁ DA KAREM MOSSORÓ-RN 07/06/2024

4 ARRAIÁ DO TITICO MOSSORÓ-RN 07/06/2024

5 OS KABAÇOS MOSSORÓ-RN 07/06/2024

6 JUNINA PAÇOCA MOSSORÓ-RN 07/06/2024

ORDEM ESTILIZADO INFANTIL CIDADE APRESENTAÇÃO

1 QUADRILHA ENCANTO JUNINO MOSSORÓ-RN 08/06/2024

2 QUADRILHA SONHO DE AMOR MOSSORÓ-RN 08/06/2024

ORDEM TRADICIONAL INFANTIL CIDADE APRESENTAÇÃO

1 ALEGRIA MATUTINHA MOSSORÓ-RN 08/06/2024

2 JUVENTUDE BEIJA FLOR MOSSORÓ-RN 08/06/2024

3 NOITE DE SÃO JOÃO MOSSORÓ-RN 08/06/2024

4 CESTINHA DE FLORES MOSSORÓ-RN 08/06/2024

ORDEM FESTIVAL DA COLHEITA CIDADE APRESENTAÇÃO

1 JUNINA PINGA FOGO MOSSORÓ-RN 08/06/2024

2 FILHOS DA TERRA MOSSORÓ-RN 08/06/2024

ORDEM ESTILIZADO ADULTO CIDADE APRESENTAÇÃO

1 SERTÃO ENCANTADO MOSSORÓ-RN 09/06/2024

2 LUAR DE PRATAS MOSSORÓ-RN 09/06/2024

ORDEM TRADICIONAL ADULTO CIDADE APRESENTAÇÃO

1 JUVENTUDE NORDESTINA MOSSORÓ-RN 09/06/2024

2 JUNINA ARROCHA O NÓ MOSSORÓ-RN 09/06/2024

3 SONHO DO SERTÃO MOSSORÓ-RN 09/06/2024

4 REBENTÃO DO TIO ADRIÃO MOSSORÓ-RN 09/06/2024

Cidade Jardim Alto do Sumaré

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A abertura aconteceu na tarde de ontem, 05, Dia Mundial do Meio Ambiente, e a visitação gratuita segue até o próximo domingo, 9, no horário de funcionamento do estabelecimento comercial (de quinta à sábado, de 10h às 22h, e domingo, de 12h às 20h). O objetivo da exposição é sensibilizar o público sobre a importância do ambiente marinho e a necessidade da preservação dos oceanos, além de apresentar a sociedade os trabalhos de pesquisa realizados por docentes e estudantes da Universidade.

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O Mossoró Cidade Junina 2024 começa nesta quinta- feira (06) com muita alegria e cultura popular nos polos: Estação das Artes, Poeta Antônio Francisco, Circo do Forró e na Cidadela. Além disso, haverá a estreia do espetáculo ‘Chuva de Bala no País de Mossoró’, no adro da Capela de São Vicente. Na Estação das Artes, a partir das 19h se apresenta o cantor Efraim. Na sequencia, tem muito forró e xote com o sanfoneiro Flávio José, às 20h30. A festa continua com Nattan, às 22h30, e os cantores Raí, Zezo e Luan Estilizado, com o show A Vontade, encerram a primeira noite com o show às 00h30.

Confira programação dos polos do “Mossoró Cidade Junina” nesta quinta-feira, 06

A equipe do espetáculo é composta por aproximadamente 120 pessoas, entre atores, bailarinos e direção, incluindo 22 pessoas que nunca haviam participado do "Chuva de Bala" e foram selecionadas por meio do programa “Jovens Talentos”, lançado pela Prefeitura de Mossoró, além de artistas veteranos, como Everton dos Santos, que interpreta o cangaceiro Lampião. A estreia do musical acontece nesta quinta-feira (6), às 21h, no adro da Capela de São Vicente.

Espetáculo "Chuva de Bala no País de Mossoró" estréia nesta quinta no adro da Capela de São Vicente

A história de superação do casal Fabiano/Gercina, que trabalhavam produzindo carvão e quebrando pedras no Assentamento Favela, distante 30km de Mossoró-RN, mas, com apoio técnico que receberam da Prefeitura/SEBRAE, conseguiram instalar uma agroindústria familiar e, hoje, produzem, com certificado emitido pelos órgãos de fiscalização, polpa de nove tipos de frutas que eles mesmo produzem, e fazem quase meia tonelada de bolos e cocadas/mês para atender várias escolas de Mossoró. Dos seis filhos do casal, quatro já estão na faculdade, sendo que o mais novo, de 14 anos, cursa o oitavo ano na Escola Municipal Dinarte Martins e quer ser policial.

De carvoeiro a produtor polpa de frutas, bolos e cocadas

“MCJ Seguro para Elas”: campanha visa dar mais proteção às mulheres nos festejos juninos. A guarda civil municipal Lilian Cynthia, que é coordenadora das ações educativas da Patrulha Maria da Penha, conversou com a reportagem do MOSSORÓ HOJE sobre as ações que serão desenvolvida por meio da Campanha “MCJ Seguro para Elas”, uma das novidades do Mossoró Cidade Junina 2024. As equipes estarão com pontos fixos nos polos Estação das Artes e no Polo Arraiá do Povo, realizando ações educativas e também acolhendo e dando apoio a mulheres que forem vítimas de qualquer tipo de violência durante o evento.

“MCJ Seguro para Elas”: campanha visa dar mais proteção às mulheres nos festejos juninos

O encontro aconteceu na manhã desta quarta-feira (5), no auditório do Previ, e teve como objetivo avaliar os pontos do “Pingo da Mei Dia”, além de traçar estratégias que visem garantir a segurança do público durante todos os dias de evento. Durante o encontro, foi feito um balanço da atuação das forças de segurança na abertura do evento. Além disso, também foram traçadas estratégias prévias de aperfeiçoamento de pontos chaves e que atendam a cobertura de segurança no decorrer do evento e no desenvolvimento das atividades, com respostas cada vez mais rápidas e eficazes.

Forças de segurança se reunem e planejam ações para os proximos dias do MCJ 2024

“Front da Inclusão”: Prefeitura amplia quantidade de vagas para PcD na Estação das Artes. O “Front da Inclusão” é um espaço exclusivo para Pessoas com Deficiência, localizado bem em frente ao palco dos shows, que garantirá mais acessibilidade e segurança aos participantes. Em 2023, foram disponibilizadas 20 vagas por noite. Este ano, serão ofertadas 60 vagas, sendo 20 para as instituições constituídas por PcD e mais 40 vagas disponibilizadas para inscrição para o público geral. Cada PcD ainda terá direito a um acompanhante; saiba como se inscrever.

“Front da Inclusão”: Prefeitura amplia quantidade de vagas para PcD na Estação das Artes

MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 05/06/2024

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (Sesdem) realiza intervenções no trânsito a partir desta quinta-feira (6), no perímetro da festa, que compreende o Corredor Cultural, na avenida Rio Branco. As intervenções irão acontecer durante todos os dias de evento, a partir das 17h30. Devendo se estender até o final das apresentações. O acesso à passagem pelos bloqueios apenas será permitido aos moradores que com o adesivo de identificação podem transitar na avenida Rio Branco, somente para guardar os seus veículos em suas garagens.

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Familiares de vítimas têm até esta quarta para solicitar retirada de nome do Memorial Covid-19. O monumento, que está sendo construído na avenida Dix-sept Rosado, no bairro Centro, irá homenagear as vítimas da pandemia no município de Mossoró. A Prefeitura publicou o Decreto n° 7.102, que dispõe sobre tributo. A lista com os nomes dos homenageados será gerada a partir do sistema oficial de coleta de dados epidemiológicos. Caso algum familiar de alguma vítima se oponha à inserção do nome na obra, deverá manifestar negativa até esta quarta-feira (5), mediante comprovação de parentesco.

Familiares de vítimas têm até esta quarta para solicitar retirada de nome do Memorial Covid-19

Notas

Relativa

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Casanova Construções

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A matéria é de autoria do Executivo, foi aprovada por unanimidade e segue para sanção da governadora Fátima Bezerra (PT). A proposta tem o objetivo de reduzir a evasão e promover a aprendizagem contínua, demonstrando o comprometimento gradual e sistêmico do Estado com a melhoria dos índices educacionais.

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Suspeito de roubar joias avaliadas em R$ 200 mil é preso em Areia Branca. As joias foram roubadas de um comerciante do município. Ubiratan Saldanha da Silva, de 32 anos, foi preso nesta quinta-feira (5), na comunidade Pedrinhas, onde estava escondido. Ao ser abordado pelos policiais, ele ofereceu resistência à prisão e ainda tentou fugir pelos fundos do imóvel, onde foi localizado, porém, acabou sendo capturado. A polícia civil dará continuidade às investigações para identificar o outro envolvido no roubo.

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PM registra homicídios em Frutuoso Gomes e Umarizal; neste último um adolescente foi ferido de raspão. O primeiro caso, em Frutuoso Gomes, aconteceu por volta das 18h30 de ontem (5), em uma residência, localizada na RN 117, próximo à lanchonete do Seu Zé. A vítima foi identificada como Francisco Marco dos Santos, de 41 anos. Já em Umarizal, a PM informou à reportagem do MOSSORÓ HOJE que o crime aconteceu por volta das 7h desta quinta (6), no bairro Caraíbas. Heriverton Alves Fernandes, de 22 anos, foi morto a tiros com disparos de munição calibre 12. Um adolescente, que estava próximo ao local, esperando o ônibus escolar, foi ferido de raspão e socorrido para o Hospital Regional de Pau dos Ferros.

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Foram homenageados nesta quinta-feira (6) em sessão solene na Assembleia Legislativa potiguar o s doze militares do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte (CBM/RN) que participaram da missão ao Rio Grande do Sul. A solenidade, proposta pelo deputado Neilton Diógenes (PP), reconheceu a bravura dos profissionais que auxiliaram as vítimas das enchentes. O comandante do CBM/RN, Coronel Monteiro, informou que os bombeiros Potiguares foram importantes nas ações de salvamento aquático e na busca e resgastes aos sobreviventes.

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