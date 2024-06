MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 04/06/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque

MOSSORÓ

Sequência de eventos do MOSSORO CIDADE JUNINA começa quinta-feira, com o forrozeiro Flávio José. Na sexta, terá Dorgival Dantas e Wesley Safadão no palco principal na Estação das Artes; Já no Arraiá do Povo está previsto Waldonis e Marina Elali, no Domingo

Escolha do Rei e Rainha abre programação na arena Deodete Dias no MCJ 2024; competições iniciam dia 07

Prefeitura de Mossoró divulga programação do Dia do Meio Ambiente; entre as ações, está visita de estudantes da rede municipal de ensino ao Parque Nacional da Furna Feia e atividades no Parque Municipal Maurício de Oliveira

Inscrições para a segunda turma do Curso Técnico em Zootecnia estão abertas e seguem até início de julho

“Está recebendo uma reforma pra valer”, diz a governadora Fátima Bezerra sobre a restauração do Hospital Regional Tarcísio Maia

“Entre o que já foi investido e o que está projetado, nós estamos investindo com recursos próprios da CAERN, R$ 160 milhões”, diz a Governadora Fátima Bezerra sobre a ampliação do abastecimento de água de Mossoró

ESTADO

Rio Grande do Norte consegue obter a menor taxa de mortalidade por infarto entre os estados do Nordeste

5 baleias pilotos que encalharam no litoral potiguar morreram; pesquisadores da UERN e bombeiros empregam esforços para guiar as baleias sobreviventes para o alto mar

POLÍCIA

Ônibus da Viação Jardinense tomba e deixa feridos na BR 427 entre Caicó e Jardim do Seridó; Mulher perdeu os dedos da mão e quebrou a clavícula no acidente

Polícia prende Wesley Matador e a companheira dele por tráfico de drogas, na região das Malvinas, em Mossoró

“Intocáveis”: justiça manda prender dez e bloqueia R$ 35 milhões em bens de casal de Santa Catarina apontado pela polícia como líder do bando desarticulado

SESED informa que Maio de 2024 houve redução de 7,8% no número de mortes violentas no Rio Grande do Norte.

NACIONAL

Conta de energia segue sem cobrança extra e junho; cenário se mantém há 26 meses

Cármen Lúcia assume presidência do Tribunal Superior Eleitoral e prometendo combater mentiras

Comissão de Constituição e Justiça deve votar hoje a PEC que criminaliza porte de drogas no Brasil

Já o Senado deve votar nesta terça o fim da isenção para compras de até 50 dólares no Exterior; projeto já passou pela Câmara